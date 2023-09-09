18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna ile karşılaştı. Milliler rakibine 2-0 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Eylül 2023 13:07
8 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Çekya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci maçında Novy Bydzov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

Ukrayna, 11. dakikada Lobko Vitalii ve 90+2. dakikada Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında da Çekya'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını Pazar günü İsviçre ile oynayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery