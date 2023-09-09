18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Ukrayna'ya 2-0 yenildi

8 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Vaclav Jezek Turnuvası'nın ikinci maçında Ukrayna'ya 2-0 yenildi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı ekip Çekya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvanın ikinci maçında Novy Bydzov Stadı'nda Ukrayna ile karşı karşıya geldi.



Ukrayna, 11. dakikada Lobko Vitalii ve 90+2. dakikada Kalyn Vladyslav'ın golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.



Milli takım turnuvanın ilk karşılaşmasında da Çekya'ya 3-0 mağlup olmuştu.



Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki son maçını Pazar günü İsviçre ile oynayacak.



