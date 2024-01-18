18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemesinde mücadele edecek

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkacak.



Milli takım, Kuzey Makedonya'da 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.



Milli takımda yer alan sporcular ve ay yıldızlıların maç programı şöyle:



Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu



Smaçörler: Yiğit Kayra Tanrıseven, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Arslan, Ege Ersoy



Orta Oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal



Pasör Çaprazları: Mehmet Ege Biber, Ata Ünver



Liberolar: Berke Aktaş, Sarp Titiz



- Maç programı:



19 Ocak Cuma:



18.00 Romanya-Türkiye



20 Ocak Cumartesi:



18.00 Türkiye-Sırbistan



