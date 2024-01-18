18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemesinde mücadele edecek

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemesinde mücadele edecek
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18 Ocak 2024 13:24
Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkacak.

Milli takım, Kuzey Makedonya'da 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.

Milli takımda yer alan sporcular ve ay yıldızlıların maç programı şöyle:

Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu

Smaçörler: Yiğit Kayra Tanrıseven, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Arslan, Ege Ersoy

Orta Oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal

Pasör Çaprazları: Mehmet Ege Biber, Ata Ünver

Liberolar: Berke Aktaş, Sarp Titiz

- Maç programı:

19 Ocak Cuma:

18.00 Romanya-Türkiye

20 Ocak Cumartesi:

18.00 Türkiye-Sırbistan

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