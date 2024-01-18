18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemesinde mücadele edecek

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası elemelerinde sahaya çıkacak.
Milli takım, Kuzey Makedonya'da 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.
Milli takımda yer alan sporcular ve ay yıldızlıların maç programı şöyle:
Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu
Smaçörler: Yiğit Kayra Tanrıseven, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Arslan, Ege Ersoy
Orta Oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal
Pasör Çaprazları: Mehmet Ege Biber, Ata Ünver
Liberolar: Berke Aktaş, Sarp Titiz
- Maç programı:
19 Ocak Cuma:
18.00 Romanya-Türkiye
20 Ocak Cumartesi:
18.00 Türkiye-Sırbistan
Milli takım, Kuzey Makedonya'da 18-21 Ocak tarihlerinde düzenlenecek 2024 CEV 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi'nde B Grubu'nda Sırbistan ve Romanya ile mücadele edecek.
Milli takımda yer alan sporcular ve ay yıldızlıların maç programı şöyle:
Pasörler: Ömercan Burak Karahan, Mehmet Buğra Akarsu
Smaçörler: Yiğit Kayra Tanrıseven, Demir Uzunca, Berk Şentürk, Uğur Arslan, Ege Ersoy
Orta Oyuncular: İsmail Ayrancı, Abdulvahap Han, Hakan Koçal
Pasör Çaprazları: Mehmet Ege Biber, Ata Ünver
Liberolar: Berke Aktaş, Sarp Titiz
- Maç programı:
19 Ocak Cuma:
18.00 Romanya-Türkiye
20 Ocak Cumartesi:
18.00 Türkiye-Sırbistan