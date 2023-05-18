18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından Manisa'da düzenlenen 18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda müsabakalar sürüyor.

Haber; AA
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18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları Manisa'da devam ediyor
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18 Mayıs 2023 15:22
18. Türkiye Üniversiteler Yaz Spor Oyunları'nda müsabakalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen oyunlara 50 üniversite katılıyor.
 Kentteki çeşitli spor tesislerinde süren organizasyonda basketbol, voleybol, hentbol, tenis ve hado final müsabakaları yapılacak.

Organizasyon 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.


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