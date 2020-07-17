18 Temmuz Cumartesi iddaa tahminleri

Cumartesi günü iddaa hem keyif yapacağız hem de yine kazanacağız! Sporx iddaa ekibi, bültende yer alan en özel maçları yine sizler için en ince ayrıntısına kadar analiz ediyor. Kazandıracak tahminler hazır. Günün tahminleriyle sizleri başbaşa bırakırken, bol şanslar diliyoruz.



GALATASARAY - GÖZTEPE



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde tam 8 haftadır galibiyet yüzü görmedi. Arka arkaya oldukça kötü sonuçlar alan Galatasaray, Beşiktaş'ın 4, Sivasspor'un ise 5 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar en azından son iki maçı kazanarak ligi bitirmek isteyecektir ama sahada ne kadar konsantre olacaklarını göreceğiz. Göztepe de Galatasaray gibi son dönemde galibiyet alamıyor teknik direktör İlhan Palut'un koltuğunu sallanmaya başladı. İzmir temsilcisinin de kalan iki hafta en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Kazanmaya ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde karşılıklı goller izleyeceğimizi düşünüyorum. Evinde oynayacak Galatasaray da maç sonunda kazanan taraf olacaktır.



MUHTEMEL 11'LER



Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Emin, Saracchi, Seri, Taylan, Feghouli, Belhanda, Ömer, Adem.



Göztepe: Göktuğ, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Poko, Soner, Napoleoni, Yalçın, Tripic, Wilczek.



GAZİŞEHİR FK - KASIMPAŞA



BURAK ŞEN: Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Marius Sumudica yönetimindeki Gaziantep FK, Süper Lig'de ilk sezonu olmasına rağmen iyi bir iş çıkardı. Ancak Gaziantep FK iddiası kalmasa bile sezonun son maçlarından elinden gelenin fazlasını yapıyor. Kasımpaşa'yı ağıırlayacakları maçta da yine son düdüğe kadar savaşan bir Gaziantep FK izleyeceğiz. Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, sezonun ikinci yarısında harika bir performans sergiledi. İstanbul temsilcisi, kalan iki maçında da kazanarak sezonu noktalamayı planlıyor. Kıran kırana geçecek mücadele 2,5 Üst tercihinin kazandıraccağını düşünüyorum.



MUHTEMEL 11'LER



Gazişehir FK: Günay, Oğuz, Papy, Kana Biyik, Toşca, Kenan, Morais, Güray, Jefferson, Maxim, Kayode.



Kasımapaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Brecka, Meriah, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Yusuf, Hajradinovic, Thiam, Gohou



MİLAN - BOLOGNA



HAKAN CELEP: İtalya Serie A'da pandemi arasından sonra çıkışıyla en çok şaşırtan ve 7 maçta 5 galibiyet alan Milan, son olarak sahasında Parma'yı 3-1 mağlup ederek şaşırtmadı. UEFA Avrupa Ligi için kapıyı aralayan Milan'ın sezon sonuna kadar vites düşüreceğini düşünmüyorum. Bologna ise son 3 maçta 2 puan aldı. Sassuolo'ya 2-1 yenildiler, Parma ile 2-2 berabere kaldılar ve son olarak evlerinde Napoli ile 1-1'lik skorla puanları paylaştılar. Mihajlovic'in takımı orta sıralarda bulunuyor ve konumu güvenli. Ancak, Sırp teknik direktörün takımında bir motivasyon kaybı yok. Ancak, bu sene kalite olarak yukarıdaki takımlara karşı iyi sonuçlar almakta zorluk yaşadılar. San Siro'da da Milan'ın hata yapacağını düşünmüyorum. Yine kazanacaklar.



MUHTEMEL 11'LER



Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Biglia, Kessie; Leao, Bonaventura, Hakana Çalhanoğlu; Rebic



Bologna: Skorupski; Mbaye, Danilo, Tomiyasu, Krejci; Medel, Dominguez; Olsen, Soriano, Barrow; Palacio



VERONA - ATALANTA



HAKAN CELEP: İtalya Serie A'da sezonun en çok gol atan ve izlemesi en keyifli takımı olan Atalanta, son 13 maçta 11 kez kazandı ve hiç yenilmedi. Gasperini'nin öğrencileri, Verona deplasmanına da çok formda gidiyorlar. Verona, son 4 maçta 2 mağlubiyet aldı. Mağlubiyetleri Brescia ve Roma'ya, beraberlikleri ise Inter ve Fiorentina'ya karşı oldu. Atalanta cephesi, bu maçı kazanarak haftanın en karlı takımı olmaya da çalışacak. Lider Juventus, 4. sıradaki Lazio ile karşılaşacak. İkinci Inter, beşinci sıradaki Roma'ya konuk olacak. Bu şartlarda, ekstra bir galibiyet motivasyonu olacağı da bir gerçek. Atalanta, bu maçın ağır favorisi. Atalanta galibiyetinin oranıyla, 2.5 üst'ün oranı arasında pek bir fark yok. İkisi arasında size en yakın olanını seçebilirsiniz.



MUHTEMEL 11'LER



Verona: Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Pessina, Verre; Carmine



Atalanta: Gollini; Djimsiti, Toloi, Caldara; Hateboer, Pasalic, Roon, Gosens; Gomez; Malinovskiy, Zapata



