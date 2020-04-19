Survivor yarışmasının 18 Nisan 2020'de kim elendi diyerek canlı şekilde TV'de izlemeye koyulan meraklı kitle nefeslerini tutmuş durumda. Parkur oyununun başarılı takımı 18 Nisan 2020 Survivor şampiyonunun beklerken bir yandan da kim bu hafta elendi diyerek merakla birbirine soruyor. Sadece yarışmanın yayınlandığı anlarda Türkiye ekran başına kilitleniyor ve bu sorunun cevabını arıyor. Yapılan değerlendirmeler sonucunda yarışmacılar en çok adadan ayrılmasını istedikleri kişiyi bir kağıda yazarak kutuya atıyor ve sonucunda elenen isimler ortaya çıkıyor. Sizler için 18 Nisan 2020 Survivor kim elendi? diyerek başladığımız haberimizin devamında istediğiniz cevaplar bulunuyor...En çok oy alan birinci aday;Gizem; 2 oyBarış: 5 oyEn fazla oyu Barış aldığı için geri kalan oyların açılmasına gerek kalmadı. Gönüllüler takımından ilk gitme adayı Barış oldu.Diğer taraftan bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık ile ilgili yeni kurallar açıklandı. Bundan böyle Cumartesi ve Pazar akşamı oyun oynandıktan sonra ada konseyi gerçekleştirilecek. Ve 2 akşamda da adaylar çıkarılacak. Takımlar dokunulmazlık konusunda eşit olsa dahi ikisinden de birer aday çıkarılacak. Salı akşamı genel SMS oylaması sonrasında elenen isim belli olacak.Survivor 2020'de bugüne kadar dokunulmazlık oyunu, Cumartesi ve Pazar günleri oynanıyordu. Takımlar, dokunulmazlığı kazanmak için 2 dokunulmazlık oyununu kazanması gerekiyordu. Değişen sisteme göre bugün oynanacak dokunulmazlık oyununu kaybeden takım, bu akşam ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek. Yarınki oyunda ise dokunulmazlık oyununu kazanan takıma göre eleme adayı belirleme durumu değişiyor.Survivor 2020'de eskiden dokunulmazlığı kaybeden takım, Pazar günü bir eleme adayı belirliyor ve bu takım için SMS oylamasına gidiliyordu. Salı günü ise SMS oylaması sıralamasına göre ilk iki isim, iki eleme adayı daha belirliyordu. Böylece ortaya çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı, Survivor'dan eleniyordu.Survivor 2020'de değişen eleme sistemine göre dokunulmazlık oyunu yine Cumartesi ve Pazar günleri oynanacak. Fakat her oyunda kaybeden takım, akşamında ada konseyinde bir eleme adayı belirleyecek.İlk gün dokunulmazlığı kaybeden takım ile 2. gün dokunulmazlığı kaybeden takım farklı olması halinde toplam altı tane eleme adayı belirlenecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak ada konseyinde oylama ile ilk eleme adayını belirleyecek. Salı günü ise iki takım SMS sıralamasında 1 ve 2. sıradaki yarışmacılar, yine ikişer eleme adayı belirleyecek. Böylece 6 eleme adayından en az SMS oyunu alan yarışmacı adaya veda edecek. Cumartesi ve Pazar günü yapılacak dokunulmazlık oyununu kaybeden takımının aynı olması halinde; ilk eleme adayı Cumartesi ada konseyinde belirlenecek ve SMS oylaması yapılacak. Pazar günü ada konseyinde ise SMS oylaması yapılmayacak. Ama ada oylaması ile bir eleme adayı daha belirlenecek. 3. Adayı ise Salı SMS sıralamasında birinci olan yarışmacı açıklayacak. Böylece çıkan 3 aday arasından en az SMS oyu alan yarışmacı Survivor'dan elenecek.