UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda rövanş maçları oynanacak. Sporx iddaa ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak karşılaşmalardan özel seçimlerini sizler için hazırladı. İşte günün bankoları, bol şanslar....UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Milan ile Manchester United rövanşta karşı karşıya gelecek. Milan, Old Trafford'da Simon Kjaer'in golüyle maçı 1-1 bitirdi ve rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Ancak Premier Lig'de şampiyonluk umudu pek kalmayan Manchester United, Milan deplasmanına adeta sezon finali havasında çıkacak. Evinde daha iyi oynayan Milan ise Manchester United'ın savunmasında yakalayacağı boşluklarla gol bulmak ve fişi çekmek isteyecek. Dünya futbolunun iki köklü takımının mücadelesi yine kıran kıran geçecektir ve karşılıklı goller olacaktır. Karşılıklı gol var tercihi ilk maçtaki gibi bizlere kazandırır.UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda Arsenal ile Olympiakos karşı karşıya gelecek. İlk maçı 3-1 kazanan Arsenal, turun kapısını sonuna kadar ağırladı. Olympiakos'un deplasmanda turu geçebilmesi için öncelikle 3-0'lık bir skora ihtiyacı var. Ayrıca her türlü 3 farklı sonuçta da turu geçebilirler. Ancak Olympiakos'un böyle bir senaryoyu gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum. Arsenal'in kazanacağı maç 2,5 Üst bitecektir.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Villarreal sahasında Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna'da oynanan ilk karşılaşmada rakibini 2-0'lık net skorla geçen İspanyollar, turun kapısını adeta sonuna kadar araladılar. İlk maçtaki skor sonrasında ben Lucescu'nun ve öğrencilerinin çok şansı kaldığını düşünmüyorum. Villarreal, bu sezon oynadığı futbolla bence takdir toplamayı hak ediyor ve bu kupada da daha ilerleyebilirler. Açıkçası ilk maçın verdiği avantajı da kullanarak ben bu karşılaşmada da kazanacaklarını düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacak diye düşünüyorum. Alternatif seçimlerden ise 2-3 gol tercihine yönelebiliriz.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Young Boys sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta Hollanda'da rakibini 3-0 gibi bir skorla mağlup etmeyi başaran Ajax, bana göre tur biletini cebine koydu. Hem ligde hem de UEFA'da yoluna emin adımlarla devam eden Kırmızı-Beyazlılar, İsviçre'de yine de dikkatli olmak zorundalar. Young Boys, güç olarak rakibinin çok gerisinde olsa da bence hücum potansiyeli olarak çok üst düzeyler. Ben bol gollü ve keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Üst seçimi ideal duruyor.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Molde sahasında Granada'yı konuk edecek. Konuk ekip, geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanmayı başarmıştı. Granada, hafta sonunda da Real Sociedad'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Orta sıralarda oldukça rahat durumdalar ve yollarına Avrupa'da devam etmeye çok yakınlar. Molde de ilk maçta çok kötü oynamamasına rağmen büyük avantajı rakibine verdi. Açıkçası o maçta da skor üretmelerini bekliyordum ancak 4 isabetli şutta gol bulamadılar. İç sahada biraz daha risk alacaklardır. Turun ikinci maçında fileler karşılıklı havalanır.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Tottenham deplasmanda Dinamo Zagreb'in konuğu olacak. İlk maçta 2-0 kazanan Tottenham, avantajı almıştı. İngiliz ekibi, hafta sonunda ligde 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Arsenal'e 2-1 mağlup oldu ve yarışın uzağında kaldı. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım için Avrupa Ligi'ne sarılacaklarını düşünüyorum. Takım olarak son dönemde oldukça formdalar ki Arsenal maçı öncesinde 5 maçlık galibiyet serisi yakalamışlardı. Ev sahibi ekip ligde şampiyonluk yarışı veriyor. Şu anda 2 puanlık bir avantajları ve 1 maçlar eksik. Onlar da son 10 maçın 9'unu kazandılar. Tek mağlubiyetlerini turun ilk ayağında Tottenham karşısında yaşadılar. İki takım arasındaki güç ve kalite farkı çok fazla. Mourinho ve öğrencileri kaybetmeyecektir. Yüksek oranıyla kazanmaları yönünde de bahis alınabilir.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Roma deplasmanda Shakhtar Donetsk'e konuk olacak. İtalyanlar, ilk maçta 3-0 kazanarak tur kapısını araladılar. Sonrasında ise ligde deplasmanda Parma'ya mağlup oldular. Shakhtar ise ligde Desna'yı 4-0 ile kolay geçerek lider Kiev'i takibi sürdürdüler. İki takım arasında oynanan karşılaşmaların sadece 2'si 2.5 altında tamamlanmış. Ev sahibi ekibin karşılamanın başında bulabileceği bir gol maçı oldukça hızlı hale getirecektir. Roma'da boş geçmez. Gol barajı aşılır.UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Rangers sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Ligde şampiyon olan Rangers, gözünü Avrupa'ya çevirmiş durumda. Uzun zaman sonra iyi başarılar yakalandı. İki takım arasındaki ilk maçta beraberliği önermiştim ki yanılmadım. Konuk ekip, hafta sonunda Mlada Boleslav'ı 3-0 ile rahat geçti. Rangers ise hafta sonunda dinlendi. Bu maçta daha diri olacaklardır. İç sahada oldukça etkili olan ev sahibi ekip, kazanarak turu geçer.