18 Mart resmi tatil mi 2023? 18 Mart hangi gün? Resmi tatiller

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2023 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.Tatil planlarına yön verecek olan pek çok kişi 18 Mart'ın tatil olup olmadığına odaklandı. Ancak 18 Mart'ta tatil olmayacak.Mart ayında çalışanları ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor.Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)Deprem Haftası (1 – 7 Mart)Girişimcilik Haftası (1 – 7 Mart)Dünya İltifat GünüDünya Yaban Hayatı GünüDünya Kulak ve İşitme GünüDünya Diskalkuli GünüBerat KandiliBilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)Dünya Kadınlar GünüDünya Matematik GünüSuper Mario Günüİstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma GünüDünya Böbrek GünüDünya Uyku GünüTıp BayramıPi Günü15 MartDünya Tüketiciler Günü16 MartÖğretmen Okullarının Kuruluş Yıl DönümüÇanakkale ZaferiŞehitler GünüYaşlılara Saygı Haftası (18 – 24 Mart)Dünya Mutluluk GünüOrman Haftası (21 – 26 Mart)21 Mart EkinoksuDown Sendromlular Farkındalık GünüNevruz Bayramı – Türk Dünyası ve Toplulukları HaftasıDünya Kukla GünüDünya Şiir GünüUluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü22Su GünüDünya Çocuk Şiirleri GünüRamazan BaşlangıcıDünya Meteoroloji GünüDünya Tüberküloz Günü25 MartDünya Waffle Günü26 MartDünya Epilepsi Günü / Mor GünüDünya Ispanak Günü27 MartDünya Tiyatro GünüDünya Viski Günü28 MartKütüphaneler Haftası (28 Mart – 3 Nisan)29 MartDünya Piyano Günü30 MartDoktorlar Günü