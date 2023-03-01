18 Mart resmi tatil mi 2023? 18 Mart hangi gün? Resmi tatiller

18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2023 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.
18 MART TATİL Mİ?
Tatil planlarına yön verecek olan pek çok kişi 18 Mart'ın tatil olup olmadığına odaklandı. Ancak 18 Mart'ta tatil olmayacak. MART AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?
Mart ayında çalışanları ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor. MART AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ 2023 1 Mart
Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)
Deprem Haftası (1 – 7 Mart)
Girişimcilik Haftası (1 – 7 Mart)
Dünya İltifat Günü 3 Mart
Dünya Yaban Hayatı Günü
Dünya Kulak ve İşitme Günü
Dünya Diskalkuli Günü
6 Mart
Berat Kandili 8 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Matematik Günü 10 Mart
Super Mario Günü 12 Mart
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü
Dünya Böbrek Günü 13 Mart
Dünya Uyku Günü 14 Mart
Tıp Bayramı
Pi Günü
15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü
16 Mart
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü 18 Mart
Çanakkale Zaferi
Şehitler Günü
Yaşlılara Saygı Haftası (18 – 24 Mart) 20 Mart
Dünya Mutluluk Günü 21 Mart
Orman Haftası (21 – 26 Mart)
21 Mart Ekinoksu
Down Sendromlular Farkındalık Günü
Nevruz Bayramı – Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
Dünya Kukla Günü
Dünya Şiir Günü
Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
22 MartDünya
Su Günü
Dünya Çocuk Şiirleri Günü 23 Mart
Ramazan Başlangıcı
Dünya Meteoroloji Günü 24 Mart
Dünya Tüberküloz Günü
25 Mart
Dünya Waffle Günü
26 Mart
Dünya Epilepsi Günü / Mor Günü
Dünya Ispanak Günü
27 Mart
Dünya Tiyatro Günü
Dünya Viski Günü
28 Mart
Kütüphaneler Haftası (28 Mart – 3 Nisan)
29 Mart
Dünya Piyano Günü
30 Mart
Doktorlar Günü
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