Haber Tarihi: 01 Mart 2023 18:14 - Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2023 18:14

18 Mart resmi tatil mi 2023? 18 Mart hangi gün? Resmi tatiller

18 Mart resmi tatil mi 2023 sorusu, merak edilen konular arasında yer aldı. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında gösteriler gerçekleşecek. Mevzuata göre 18 Mart resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Dolayısı ile perşembe günü okullar eğitime devam edecek, kamu kurum ve kuruluşları da standart çalışma saatlerinde mesaiye tabi olacak.

18 Mart resmi tatil mi 2023? 18 Mart hangi gün? Resmi tatiller
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18 Mart 1915'te "Çanakkale Geçilmez" sözünü dost ve düşmana kabul ettiren Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenecek etkinliklerin hazırlıkları sürerken, gözler resmi tatil günlerine çevrildi. İşte, 18 Mart ve 2023 resmi tatil günleri ile ilgili ayrıntılar.
18 MART TATİL Mİ?

Tatil planlarına yön verecek olan pek çok kişi 18 Mart'ın tatil olup olmadığına odaklandı. Ancak 18 Mart'ta tatil olmayacak.

MART AYINDA RESMİ TATİL VAR MI?

Mart ayında çalışanları ilgilendiren resmi tatil bulunmuyor.

MART AYININ ÖNEMLİ GÜNLERİ 2023

1 Mart
Yeşilay Haftası (1 – 7 Mart)
Deprem Haftası (1 – 7 Mart)
Girişimcilik Haftası (1 – 7 Mart)
Dünya İltifat Günü

3 Mart
Dünya Yaban Hayatı Günü
Dünya Kulak ve İşitme Günü
Dünya Diskalkuli Günü


6 Mart
Berat Kandili

8 Mart
Bilim ve Teknoloji Haftası (8-14 Mart)
Dünya Kadınlar Günü
Dünya Matematik Günü

10 Mart
Super Mario Günü

12 Mart
İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif ERSOY'u Anma Günü
Dünya Böbrek Günü

13 Mart
Dünya Uyku Günü

14 Mart
Tıp Bayramı
Pi Günü

15 Mart
Dünya Tüketiciler Günü

16 Mart
Öğretmen Okullarının Kuruluş Yıl Dönümü

18 Mart
Çanakkale Zaferi
Şehitler Günü
Yaşlılara Saygı Haftası (18 – 24 Mart)

20 Mart
Dünya Mutluluk Günü

21 Mart
Orman Haftası (21 – 26 Mart)
21 Mart Ekinoksu
Down Sendromlular Farkındalık Günü
Nevruz Bayramı – Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası
Dünya Kukla Günü
Dünya Şiir Günü
Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü

22 Mart
Dünya Su Günü
Dünya Çocuk Şiirleri Günü

23 Mart
Ramazan Başlangıcı
Dünya Meteoroloji Günü

24 Mart
Dünya Tüberküloz Günü

25 Mart
Dünya Waffle Günü

26 Mart
Dünya Epilepsi Günü / Mor Günü
Dünya Ispanak Günü

27 Mart
Dünya Tiyatro Günü
Dünya Viski Günü

28 Mart
Kütüphaneler Haftası (28 Mart – 3 Nisan)

29 Mart
Dünya Piyano Günü

30 Mart
Doktorlar Günü
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


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