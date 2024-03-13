18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart 2024 okullar açık mı tatil mi?

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin bu sene 109. yılı kutlanacak. Tüm dünyada önemli yere sahip bu tarihin resmi tatil olup olmadığı tartışılıyor. Peki, 18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkale Zaferi tatil mi, hangi gün?
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü yıl dönümü olan 18 Mart 2024 Pazartesi günü resmi tatil değil.
Bu nedenle okullar, bankalar ve devlet daireleri açık olacak.
18 MART RESMİ TATİL Mİ?
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de 18 Mart resmi tatil olarak kabul edilmiyor. Her yıl kahraman askerlerimizi anmak için resmi kurumlarda, okullarda anma törenleri ve etkinlikleri düzenleniyor.
18 Mart'ta bankalar, kargolar, hastaneler ve eczaneler açık olacak, normal mesai saatlerinde çalışacak.
18 MART OKULLAR TATİL Mİ?
18 Mart resmi tatil takviminde yer almadığı için okullar tatil olmayacak, öğrenciler gündelik ders akışına devam edecek.
ÇANAKKALE SAVAŞI NEDİR?
Çanakkale Savaşı Türk Tarihine damga vurmuş bir savaştır. Bu savaş tarihimize adını altın harflerle yazdırmıştır. Türk Milleti bu savaşta pek çok kardeşini kaybetmiştir. Ancak yine de millet birlik olmuş ve çok büyük bir zaferi elde etmiştir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: