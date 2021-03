18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajı, resimli Çanakkale Zaferi paylaşım (Whataspp, Facebook için)

18 Mart Çanakkale Zafer ile ilgili paylaşımlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama mesajları görseller paylaşılıyor. Türk ulusunun bağımsızlığı konusunda çok büyük bir zafer olarak nitelendirilen Çanakkale Zaferi hakkında sevdiklerinize atabileceğiniz mesajlar ve bugüne özel sözleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...Bu mukaddes güzel yurt topraklarının korunması ve bayrağımızın dalgalanması için birlik, beraberlik ve bütünlük içinde verilen mücadeleyi millet olarak idrak etmeli, gelecek nesillere bu bilinci aktarmayı, bu güzel vatanı bizlere emanet eden atalarımıza karşı bir borç bilmeliyiz.Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedak,rlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsunTürk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü kutluyor; bugünlere ulaşmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü ve Türk milletinin huzur ve güvenliği için hayatlarını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum.Bir ulus ve vatan meydana getiren bu şanlı günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.Çanakkale, vatan savunmasının akıl ve iman gücüyle destana dönüştüğü, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, bizim ve dünya için en önemli savaşlardan biridir. 18 Mart Çanakkale Deniz zaferimiz kutlu olsun. Şehitlerimizin mek,nları cennet olsun18 Mart Çanakkale Zaferini yürekten kutluyor, aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.Onlar tarihi kalemle değil, kanlarıyla yazdılar...Şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Çanakkale Zaferi'mizin 103. yıl dönümü kutlu olsun.Bu topraklarımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz.18 Mart Çanakkale Deniz Zaferini kutluyor aziz şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz.Bir ulus ve vatan yaratan bu kutlu günde 18 Mart şehitlerini minnetle anıyoruz.Dur yolcu bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Çanakkale zaferimiz kutlu olsun.Türk milletinin Çanakkale'de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.Devletimiz, şehit yakını ve gazilerimizin bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanlarında olmaya devam edecektir. Şehitlerimizi anar zaferimizi kutlarız.Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsunDönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedak,rlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.Tarihe altın harflerle yazılan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 102. yıldönümünde milletimizin bu onurlu gününü kutluyor, kahraman şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi şükran ve rahmetle anıyorum.Türk milleti Çanakkale'de elde ettiği üstün başarısı ile tüm dünyaya, bağımsızlığı ve vatan toprağı söz konusu olduğunda, karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajını en açık şekilde vermiştir.Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü'nde; bir kahraman olarak ölümsüzleşen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi şükranla anıyor, Çanakkale Zaferi'ni ulusça kutlamanın kıvancı içerisinde sevgi ve saygılarımı sunuyorum.Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 102. yıldönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle y,d ediyorum. Ruhları şad, mek,nları cennet olsunÇanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık ve hürriyet söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir "anıtcephe" dir. Çünkü Türk ordusu üstün muharebe taktiklerini, silah gücü bakımından çok üstün bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Bununla beraber dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.Her siperde ayrı bir destan başlatan askerlerimiz, düşmana karşı verdiği mukaddes mücadeleyi zaferle sonuçlandırdığında, dünya tarihinin zirve sayfalarına da "Çanakkale Geçilemez!" ilkesini bir daha silinmemek üzere yazdırmıştır.Türkiye Cumhuriyeti için en önemli tarihlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi her yıl olduğu gibi bu yılda törenlerle şiirlerle kısacası kutlanacak ve şehitler anılacak.Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.[9] İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiğı 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü, Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, imparatorluğun eninde sonunda Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İttifak Devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz'de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldubittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı Donanması'na bağlı bir grup gemiyle Karadeniz'e açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir.Birleşik Krallık Savaş Konseyi sektereri Albay Hankey Winston Churchill 'in de desteğiyle, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı savaş konseyine sunmuştur.[7]. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Ancak Birleşik Donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kalındı.Deniz harekatıyla İstanbul'a ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara harekatıyla Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir. Bu plan çerçevesinde hazırlanan Britanya ve Fransa kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde beş noktada karaya çıkarılmıştır. Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde köprübaşları oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar sonucunda Gelibolu Yarımadası'nı işgalde başarılı olamadılar. Bunun üzerine sahildeki kuvvetler takviye edilmek için Arıburnu'nun kuzeyinde Suvla Koyu'na 6 Ağustos 1915 tarihinde yeni kuvvetlerle bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. Ancak 9 Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa Kemal'in Birinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen karşı taarruzunda İngiliz Komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına sürerek sahilde tutunmayı ancak başarabilmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Kocaçimentepe – Conk Bayırı hattında yeni bir karşı taarruz gerçekleştirmişti, bu hattaki Anzak birliklerini de geri atmıştır. Britanya ve Anzak kuvvetlerinin İkinci Anafartalar Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları ise Osmanlı savunmasını aşamamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadasını 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiştir.ÇANAKKALE TÜRKÜSÜÇanakkale içinde vurdular beniÖlmeden mezara koydular beniOf gençliğim eyvahÇanakkale köprüsü dardır geçilmezAl kan olmuş suları bir tas içilmezOf gençliğim eyvahÇanakkale içinde aynalı çarşıAnne ben gidiyorum düşmana karşıOf gençliğim eyvahÇanakkale içinde bir dolu testiAnneler babalar ümidi kestiOf gençliğim eyvahÇanakkale'den çıktım yan basa basaCiğerlerim çürüdü kan kusa kusaOf gençliğim eyvahÇanakkale içinde sıra söğütlerAltında yatıyor aslan yiğitlerOf gençliğim eyvahÇanakkale'den çıktım başım selametAnafarta'ya varmadan koptu kıyametOf gençliğim eyvahÇANAKKALE SAVAŞIGülmeyiniz ey düşmanlar,Çanakkale geçilemez.Bekler nice kahramanlar,Çanakkale geçilemez.Filo, filoya dayansa,Yerler bomba ile yansa,Siperler kana boyansa,Çanakkale geçilemez.On Sekiz Mart Zaferi'ni,Herkes tanır Türk erini,Ölür de vermez yerini,Çanakkale geçilemez.Türk'ün göğsü, Türk'ün kolu,İman ile kuvvet dolu,Aslan yurdu Gelibolu,Çanakkale geçilemez.Akan kanlar dönse sele,Conkbayır'ı geçmez ele,Dünya kopup gelse bile,Çanakkale geçilemez.Birçok milletin askeri,Yenilerek kaçtı geri,Anladılar Türk'ün yeriÇanakkale geçilemez.Ali Osman ATAKZAFER TÜRKÜSÜYaşamaz ölümü göze almayan,Zafer, göz yummadan koşana gider. Bayrağa kanının alı çalmayan,Gözyaşı boşana boşana gider!Kazanmak istersen sen de zaferi, Gürleyen sesinle doldur gökleri,Zafer dedikleri kahraman peri, Susandan kaçar da coşana gider.Bu yolda herkes bir, ey delikanlı,Diriler şerefli, ölüler şanlı!Yurt için dövüşen başı dumanlı,Her zaman bu şandan, o şana gider.BİR YOLCUYA( Bu şiir Gelibolu yamaçlarında yazıldı.)Dur yolcu! bilmeden gelip bastığınBu toprak, bir devrin battığı yerdir.Eğil de kulak ver, bu sessiz yığınBir vatan kalbinin attığı yerdir.Bu ıssız, gölgesiz yolun sonundaGördüğün bu tümsek, Anadolu'ndaİstiklal uğrunda, namus yolundaCan veren Mehmet'in yattığı yerdir.Bu tümsek, koparken büyük zelzele,Son vatan parçası geçerken ele,Mehmed'in düşmanı boğduğu seleMübarek kanının akıttığı yerdir.Düşün ki, haşr olan kan, kemik etiYaptığı bu tümsek, amansız çetinBir harbin sonunda bütün milletinHürriyet zevkini tattığı yerdir.ÇANAKKALE ŞEHİTLERİBomba şimşekleri beyninden inip her siperinSönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer,O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer.Boşanır sırtlara, vadilere, sağnak sağnak.Kafa göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el ayakVurulup, tertemiz alnından, uzanmış yatıyor,Bir hilal uğruna yarap ne güneşler batıyor.Ey bu topraklar için toprağa düşmüş askerGökten ecdat inerek öpse o pak alnı değer.Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın?Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.ÇANAKKALE DESTANI Yıl 191518'indeyiz Martın.Kendine gel biraz!Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,Geçilmez bu boğaz...Geçilmez bu boğaz...Bizi Ne topun yıldırır,Ne kurşunun.Çünkü artıkBaşladı cengimiz.Er meydanında bulunmaz dengimiz...Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?İşte fırladık siperden.Sırtına yüklenmiş kahramanSeyit 276 kiloluk mermiyi,Koşuyor bataryasına ateşler içinden.Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,Denizler yanıyor,Dağlar yanıyor.Zafer bizimdir artıkDüşman zırhlıları batıyor...Türk'üm,Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.Kimimiz gazi.Hiç değişmez bu yazı.Dünyada her yer geçilir belkiL,kin geçilmez Çanakkale Boğazı..ÇANAKKALE GEÇİLMEZSeyredin tefekkürle,batının yaptığını,Çanakkale'de her yer et ve kemik yığını.Her karış toprağında ya kafa ya bir el var,Ya bir mermi kovanı veya bir şarapnel var.Top, tank ve uçağıyla yüklenmiş haç hilale,O destanını göklere nakşetmiş Çanakkale.Kimi Kars,kimi Sinop,kimi Manisa'lıdır,Potinleri yırtılmış,çoraplar yamalıdır.Tekbirlerle düşmanın üstüne gidiyorlar,Sanki ölüme değil, düğüne gidiyorlar.Ezanın susmaması tek hedef,ana dava,Uçak kağıttan bir kuş,donanmalar mukavva.Toprak etten kemikten,deniz kandan al gibi,Hava;barut ve duman,ölüm şerbet,bal gibi,Tattın Allah yolunda şehadetin hazzını,Bak Melekler kılıyor Cenaze Namazını.Toprağa düşenlere,düşmeyen eder gıpta,Şehit,on kere Şehit olmak ister kalkıp da.YÜREĞİNDE YAŞATAN ANLARKalbinizin atışları titretiyordu topraklarıKulakları çınlatıyordu.Allah Allah sesleri"Saolsun Vatanım" oldu hepsinin son nefesleriUnutmak mümkün mü?Çanakkale'de Şehitleri.Her karış toprakta var ayak izinizCanınızı feda ettiniz,kurtuldu vatanımızNe toptan ne tüfekten korkmadı hiç gözünüzDüşmana en büyük silah iman gücünüz.Elinde bir süngü dikkatle bakıyor denizeAltmış üç askerle düşmanı getirdi dizeÇanakkale'deki binlerce şehit gibiYahya Çavuş seni de gömdük kalbimize.Hedef almış askerler,yürüyor denize doğruKimsenin aklına gelmiyor,ne kızı nede oğluBiliyor gittiği yol cennete doğruÖlümden korkmuyor,çünkü o Türk oğlu.El sürmesin kimse kutsaldır bu topraklarHep süzülsün göklerde,inmesin hiç bayraklarÇanakkale'yi anlatmaya yetmez sayfalarSeni ancak yüreğinde yaşatan anlar.BİR BAŞKADIR ÇANAKKALE'MBir başkadır Çanakkale'min topraklarıNesillerin sıcaklığı sinmiş üstüneBayrak rengi bir sel almış böğrüne,Sel toprağa tutkun mahcup,toprak hazin yelebunun için esintilidir,inler ÇanakkaleBir başkadır Çanakkale'min mevsimleri,Yazı bahar gibidir,baharı kış misaliHele boğazının görülmeye değer halihele sislendiği zaman hele,Rüyalar katından iner ÇanakkaleBir başkadır Çanakkale'min Eylülleri,Hırçın rüzgarı diner,ağaçlar yarı şekerlemedeAnıları müzelere çekilir kendi halindeHer yıl bu ay cıvıldaşan öğrencileriyleÇimenlikten,Atatürk'ü seyreder Çanakkale.Bir başkadır Çanakkale'min türküleri,Bazıları bağrımızı delen kurşun sanki,Bazıları hastayı bile oynatır inan kiGazileri geçmişiyle tutuşur eleleNağmelerde destanlaşır gider,Çanakkale.Bir başkadır Çanakkale'min Mart ayları,Bu ayda fetih için kırk yiğit sallardadır,Bu ayda Türk gücü yine masallardadır;Onsekiz Mart gibi destan yansıyınca istikbaleGözlerde pınardır çağlar,sel sel iner ÇanakkaleBir başkadır Çanakkale'min akarsuları,Menderes'in elmalarda yansıyor güzellikleri;Kocabaş'ta savaşırken izlemişler İskender'iBir göz soğuk, bir göz sıcak akan dereleriyleMavilikler dünyasında dans eder Çanakkale.Bir başkadır Çanakkale'min denizleri,Kıyıları bir gerdanlık gibidir,emre hazırDalgaları tarihi mırıldanır satır satır,Karanlık limandaki nurdan alevleriyle"Mağribiakşamlar"a seferdedir,Çanakkale.Bir başkadır Çanakkale'min yer şekilleri,Dağları tepe haline gelir,tepeleri dağlaşır birdenKazdağı'ndan Sarıkız su alırken körfezdenKocaçimen Kemal ile gelir erişilmez haleİşte burdan tüm dünyaya kükrer Çanakkale.Çanakkale DestanıArıburnu'nda merkez cephesi'nde şehid olan ve üzerinden çıktığı söylenen şiiri.Üç yüz otuz sözüm hakk'ın kel,mıPadişah'ın geldi büyük sel,mıEnver Bey'in düşman kırmak meramıBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakEuzü besmele çektim çıkarkenKöye baktım şöyle yüksek bir yerdenKararg,ha koştum üç günde erkenBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakKumandan emrini verdi bir geceAnadolu'lardan l,yıktır niceYiğitler şeh,det şerbeti içeBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakRumeli toprağı yuğrulmuş kanlaÜn alınır ancak verilen canlaHerkesi yüreği çarpıyor canlaBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakDüşmanın gür sesli büyük toplarıDelik deşik etti toprağı yarıKorkak Frenklerin yokmuş hiç ,rıBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakİngilizler Frenge dostmuş diyorlarBir kötü kötüye elbette uyarOnlara bu meydan gelecek pek darBugün bizden vatan razı olacakNefer şehit ordu gazi olacakZırhlıların gitti deniz dibineİlk hücumdan sonra ya bu kaçış neKaç durma geçerse fırsat eline18 Mart ÇanakkaleBulutlar sarmıştı her yanı,Kapkara bir geceydi,Yağmur,bardaktan boşalırcasına,Sağnak gibi yağıyordu,Yedi düvelin gemilerinden yükselen,Top,tüfek sesleri,Her yanı inletiyordu,Mustafa Kemalin askerleri,Aslanlar gibi dövüşüyordu,Ve Çanakkale kahramanca,Düşmana selam veriyordu,Kükrüyordu tepeden,Mustafa Kemal,Vatanıma ayak basacaksa düşman,Yaşamanın ne gereği var,En son nefer ölünceye kadar,Dövüşeceksiniz aslanlar,Görecek bütün dünya,Ne aslanlar doğururmuş,Emineler,Hatçeler,Ayşeler,Fatmalar.Ali Osman YılmazÇanakkaleGün geçmiş,yıl geçmiş ne yazar.Her karış torağında bin,şehit bir mezar.Yeryüzünde yaşadıkça,tek dişi canavar.Türk milleti aynı destanı yine yazar.Sen rahat uyu ey şanlı şehit.Gölgesinde gölgelen al bayrağın.Hangi kem göz sana edebilir nazar.Türk milleti aynı destanı yine yazar.Yedi cihana yeter yazdığın destan.Gök kubbe ay,yıldız sana verir selam.Çanakkaleyi düşmana yaptınya mezar.Türk milleti aynı destanı yine yazar.Dünya döndükçe Çanakkale yine geçilmez.Kanınla suladın toprağı hangi canlı seni bilmez.Sen yazdın cihana şanlı tarihi artık kim bozar.Türk milleti aynı destanı yine yazar.Şefik AydemirYİĞİDİM / ŞEHİDİMBakmakla bilinmez kıymetim/kadrimHer karşı toprağım kutsaldır benimUğruma binlerce şehitler verdinAl kanla yazıldı tarih defterimVurulup koynumda yatan yiğidimKıyamette elbet sana şahidimBu vatan uğruna gitti gençliğinGöklerden verildi rütben şehidimVatan bir cehennem gibi yanıyorDünya bizi mağlup olmuş sanıyorSuskun duran millet bir uyanıyorİttifaklar Mehmetçiği tanıyorKahramanlar burda çoktur seçilmezŞehitlik şerbeti kolay içilmezBir nefes anında umman geçilirBilinir ki Çanakkale geçilmezBurası Türklerin ebedi yurduHer Mehmet bir tabur düşman vurduBöylece tüm dünya şanın duyduYedi Düvel mecbur selama durduDinle beni dinle anla ey gencimYiğitler koynumda artar direncimAtanın yazdı takvime göreSeninle akranım ben de çok gencimHuzurla şad olsun ruhu atanınPişman oldu soyu bana çatanınSonsuza dek sana kutsal vatanım(Bu)Övünç binlerce kefensiz yatanınEy gencim ecdadın bedel ödediUğratma namerdi yurduma dediÜzme sen Ata'nı incitme emiGörevi ilahi bilincindendiŞöhreti saygıyla söylenip geldiZeki İ. KIZILIŞIKÇanakkale Destanı (2)Yıl 191518'indeyiz Martın.Kendine gel biraz!Pek tekin değildi Çanakkale'nin suyu,Geçilmez bu boğaz...Geçilmez bu boğaz...BiziNe topun yıldırır,Ne kurşunun.Çünkü artıkBaşladı cengimiz.Er meydanında bulunmaz dengimiz...Sen misin Mustafa Kemal'im ileri diyen?İşte fırladık siperden.Sırtına yüklenmiş kahramanSeyit 276 kiloluk mermiyi,Koşuyor bataryasına ateşler içinden.Bu mermi denizlere gömecek Elizabet'i Buvet'i...Yanıyor bugün Anafartalar yanıyor,Denizler yanıyor,Dağlar yanıyor.Zafer bizimdir artıkDüşman zırhlıları batıyor...Türk'üm,Muzaffer olarak doğmuşuz bir kere.Bir karış toprak uğruna Kimimiz şehit oluruz.Kimimiz gazi.Hiç değişmez bu yazı.Dünyada her yer geçilir belkiL,kin geçilmez Çanakkale Boğazı...Fahri ERSAVAŞÇanakkale GeçilmezÇanakkale dediğin manasızdır sanma senOrdaki şehitlerdir tarihlere şan verenVatan toprağı için can ile serden geçenKorkuyor bu kafirler tüyleri diken dikenSu üstü mayın dolu nusret toplar mayınıBir yandan Elizabeth düşünüyor canınıKomayacağız yerde şehitlerin kanınıKorku bilmez bu millet artıracak şanınıMehmedoğlu Seyyid'in mermiyi kaldırışıDünya durdu, dönmüyor seyreyliyor yarışıAnlayacak kafirler bucağı ve karışıTürküm başkaldırdı ki zaferdir haykırışıGaza, cihad nasib et Türk milletine ya Rab!Anzak, Hindu, İngiliz... Hepsi harab ve bitabHer renk, her dil, her kıta bilsin ki bu kutlu abÇanakkale suyu bu ne Rum dinler ne ArabAnafarta, Dardanos, Boğalı, SeddülbahirTürktedir bu topraklar dünyada evvel ahirKayboldu İngilizler bilinmiyor nerdedir'Çanakkale Geçilmez' bu da açık gerçektirSamet Mehmet BoraÇanakkale KahramanlarıMalım, mülkümEşim, dostumYarim demedinizHiç tereddütsüzGidip can verdinizElimde bardağımÇayımı rahat içebiliyorsamÇünkü siz orda öldünüzDaha onbeşinde, onaltısındaKurşunlara yürüdünüzHelal edin hakkınızıYapabildiğim tek şey bugünBir Elhamla, iki damla gözyaşıRuhunuz şadolsunÇanakkale KahramanlarıAyşe AdlımÇanakkale ZaferiHer şeyi hesaplayıp yurdumuzu böldülerBizi yok etmek için sürülerle geldilerTürk'ü tanımadılar gafletlere daldılarMehmetçiği görünce kanı dondu kuruduMehmetçik şehit oldu vatanını koruduDüşmanlar tekniğiyle işini kolay sandıHer taraf cehennemdi ateş barut ve kandıÇanakkale geçilmez; o ne müthiş destandıCan verdi Mehmetçikler vatanını koruduYa ölüm Ya istikl,l; buydu şartı şurutuCephede her yer müthiş, kan barut kokuyorduMehmetçik mermisizdi süngüyü takıyorduÖlüme emir almış dualar okuyorduTaarruz için değil ölmek için yürüdüDüşmana dehşet saldı vatanını koruduİşte böyle ölümü ölümsüzlük bilmişlerNe engin iman gücü, ölürkende gülmüşlerAnladı ki düşmanlar yanlış yere gelmişlerOnları aynı anda büyük korku bürüdüBizim şehitler ölmez onlar öldü çürüdüDer Mikdatî askerin her biri bil ki zahitCengaverce savaştı vatan uğrunda şehitKazanmayı bildiler imanlarıydı ahitŞadolsun ecdadımız vatanını koruduÖlen düşmanları da Mehmetçikler kürüdüMikdat BalÇanakkale Valiliği, 12-18 Mart tarihleri arasında 'Zafer Haftası' olarak kutlanacak, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü programını açıkladı.Kahraman Mehmetçiğin 103 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı 'Çanakkale Geçilmez Destanı'nın 103 yıllık haklı gururu, Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların katılımıyla Çanakkale'de bir kez daha yaşanacak. Çanakkale Valiliği, tüm Türk milletinin ortak olacağı Zafer coşkusu için kapsamlı bir program hazırladı. 12-18 Mart tarihleri 'Zafer Haftası' olarak kutlanacak. 103 yıllık zaferin coşkusu 18 Mart'ta, 18 Mart Stadyumu ve Şehitler Abidesi'nde yaşanacak.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri, 12 Mart Pazartesi günü Çimenlik kalesinde gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak. Buradaki resmi törende, açılış konuşmalarının ardından Halk yürüyüşü ve koşusu yapılacak. Gelibolu Yarımadasındaki şehitliklerden alınacak Kutsal Toprak, Deniz Suyu ve Türk Bayrağı, Ankara'ya götürülmek üzere Atletlere teslim edilecek. Hafta boyunca, sergi, gösteriler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.18 Mart günü ise resmi program, sabah saat 09.00'da, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayacak. Ardından 21 pare top atışı gerçekleştirilecek. Cumhuriyet meydanındaki törenin ardından 18 Mart Stadyumunda bir tören düzenlenecek. TBMM tarafından Çanakkale Şehrine verilen Altın Madalyanın Vali, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından bayrağa toka edilmesi ile başlayacak olan tören, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Bayrağın göndere çekilmesi ile devam edecek. Protokol konuşmaları ve şiirlerin okunmasının ardından Genel Kurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü bir gösteri yapacak. Buradaki törenler, Resmi Geçit Töreni ile sona erecek.