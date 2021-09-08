18'lik Emma Raducanu yükseliyor

ABD Açık tek kadınlarda Büyük Britanyalı 18 yaşındaki tenisçi Raducanu, son olimpiyat şampiyonu İsviçreli Bencic'i yenerek yarı finale kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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18'lik Emma Raducanu yükseliyor
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08 Eylül 2021 23:54
Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, tek erkeklerde Alexander Zverev, tek kadınlarda Emma Raducanu yarı finale yükseldi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının onuncu gün sabah seansında, tek erkeklerde 4 numaralı seribaşı Alman Zverev, Güney Afrikalı Lloyd Harris ile karşılaştı.

2 saat 6 dakika süren mücadelenin ardından Zverev, 7-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. 24 yaşındaki tenisçi, bu turda Novak Djokovic-Matteo Berrettini maçının galibiyle karşılaşacak.

Raducanu çıkışını sürdürüyor

Tek kadınlarda, kariyerinde ikinci kez grand slam turnuvasına çıkmasına rağmen başarılı performansıyla tenisseverlerin beğenisini kazanan Büyük Britanyalı Emma Raducanu, çıkışını sürdürdü.

Dünya sıralamasının 150. basamağındaki 18 yaşındaki tenisçi, son olimpiyat şampiyonu 11 numaralı seribaşı İsviçreli Belinda Bencic'i 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek son 4 tenisçi arasına adını yazdırdı. Raducanu, bu turda Karolina Pliskova-Maria Sakkari eşleşmesini geçen tarafla maça çıkacak.


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