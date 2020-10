18 Ekim 2020 Pazar Tövbeler Olsun yeni bölüm izle

Tövbeler Olsun dizisi TRT 1 ekranlarında yayınlanıyor ve her pazar günü ekranlara geliyor. TRT 1'de yayınlanan Tövbeler Olsun dizisinin başrolünde Erkan Can, Güven Kıraç gibi usta oyuncular oynuyor. Usta oyuncuların renk kattığı Tövbeler olsun dizisi yeni bölüm ne zaman soruları uzun süredir soruluyordu. Bu kez Tövbeler Olsun yeni bölümleri TRT 1'de ekranlarda olacak.18 Ekim Pazar günü 10. bölümü yayınlanacak olan Tövbeler Olsun dizisine ilişkin detayları okuyabilirsiniz.Osman'dan helallik alması giderek zorlaşan Namzet, şimdi de geçmişe dönüp helallik almanın yollarını arayacak; ortaklıklarının bozulmasının sebebi olarak gördüğü bir hatayı telafi etmeye çalışacaktır.Bu sırada Latife ve Hülya ise sürpriz bir şekilde iş birliği yapmaya karar vereceklerdir. Aynı fikirde oldukları tek konu ise Aylin ve Buğra'yı birbirlerinden uzak tutmaları gerektiğidir. Nazmiye ve Anıl'ın giderek daha da yakınlaşması Ertan'ın dikkatini çekmeye başlayacaktır.Namzet'in geçmişi telafi etme macerasına Osman'ı da dahil etmesiyle işler daha da çok karışır. Bu defa iki eski arkadaşın yeteneklerini ortaklaşa göstermesi gereken zorlu bir sınavı vardır. Neşe'nin sürpriz davetine katılmak isteyen Hülya ise beklenmedik bir kaza ile zor durumda kalacaktır.Namzet bu defa Osman'dan helallik alabilecek mi? Hülya ve Latife, Buğra ile Aylin'i birbirlerinden uzaklaştırmak için ne yapacak? Kadir ve Buğra'yı bekleyen kötü olay ne? Osman ve Namzet 'in birlikte verdikleri büyük çaba geçmişteki hatayı telafi edebilecek mi?Tövbeler Olsun dizisinde; başarılı ama "pinti" bir mücevher imalatçısı olan Horanta Holding'in patronu Namzet Horanta'nın, pintilikten cömertliğe giden büyük değişimi; bu değişimin "hatme çiçeğim" diye sevdiği ve seslendiği karısı Latife, kızı Nazmiye, oğulları Sinan ve Buğra'yı nasıl etkilediği; bu değişim sayesinde, eski ortağı ve en büyük düşmanı olan Osman ile hayat çizgilerinin kesişmesine dair kimi düşündüren, daha çok da güldüren birbirinden ilginç olaylar zinciri yaşanacak. Tövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca, Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Kerem Muslugil,Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor Proje tasarımı Hasan Kaçan'a ait olan dizinin yapımcılığını Mustafa Fener üstleniyor. Dizinin senaryosu ise Haluk Özenç, Oktay Berber, Cankut Okutur ve Hüseyin Kaçan imzasını taşıyorTövbeler Olsun dizisinin oyuncu kadrosunda ayrıca Çiçek Dilligil, Ünal Silver, Seda Türkmen, Sercan Badur, Mert Carim, Merve Erdoğan, Mert Denizmen, Semiha Bezek, Naz Çağla Irmak, Batuhan Aydar, Tolga Canbeyli, Cansu Kurgun, Ozan Güçlü ve Duru Baykal bulunuyor.