18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu!

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 4 disiplinde madalyalar sahiplerini buldu.



ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününde yüksek atlama, disk atma, 400 metre engelli ve 1500 metrede madalya mücadeleleri yaşandı.



Kadınlar yüksek atlamada Avustralyalı Eleanor Patterson, Ukraynalı Yaroslava Mahuchikh ile girdiği şampiyonluk yarışını kazandı. 2,02 metreyi ilk hakkında geçen Patterson, aynı yüksekliği ikinci hakkında aşabilen Mahuchikh'in önünde altın madalyaya uzandı.



Sloven Kristjan Ceh, 71,13 metrelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak erkekler disk atmada altın madalyanın sahibi oldu.



Erkekler 400 metre engellide birinciliği, 46.29 saniyelik zamanıyla şampiyona rekoru kıran Brezilyalı Alison Dos Santos elde etti.



Erkekler 1500 metre finalini ise 3 dakika 29.23 saniyeyle sezonun en iyi süresine imza atan Büyük Britanyalı Jake Wightman kazandı.





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