18 Aralık Cuma Payitaht Abdülhamid TRT 1 HD canlı izle tek parça

CANLI İZLE PAYİTAHT ABDÜLHAMİD TRT HD İÇİN TIKLAYIN

Payitaht Abdülhamid 130. bölüm son bölüm 18 Aralık 2020 Cuma heyecanı için meraklı bekleyiş devam ediyor. Yeni bölüm Payitaht Abdülhamid'de yeni sezon bilindiği gibi geçtiğimiz hafta başlamıştı. TRT'nin ünlü dizisi Payitaht Abdülhamid yeni bölümü ile ekranlara geliyor ve izleyicileriyle buluşuyor. Payihath Abdülhamid dizisi izleyici kitlesi ile yıllardır süren bölümleri sayesinde hayran kitlesini edinmiş durumda.Yeni bölüm Payitaht Abdülhamid son bölüm yine izleyicilerin merakla beklediği konular aydınlığa kavuşacak. 18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlanacak yeni bölümle ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...Sultan Abdülhamid devlete sadık ailelerin ölümündeki perde arkasını öğrenmeye çalışır. Manyas için çember artık daralmaktadır. Manyas, sultanın üzerine gelmesinden endişe etmektedir. Tüm bunlar yaşanırken Abdülhamid tespit ettiği telefon üzerinden bir sürprizle karşılaşır. Eşref Aziz artık yeni düşmanı ile karşı karşıyadır. İntikam için Payitaht'a gelen düşmanının yöntemleri bugüne kadar karşılaştıklarından farklıdır. Söğütlü, Nadir ve Asaf'ı kurtarmak için çaba sarf edecek olan Eşref Aziz'i pek çok zorluk beklemektedir.Bidar hayatındaki en değerli varlığı, hünkarı hayal kırıklığına uğratmıştır. Yaptığı hatanın telafisi olmadığını da bilmektedir. Cezasını kendi verir. Naime ne kadar çabalasa da annesini verdiğini karardan döndüremez. Bidar haremde taşları yerinden oynatır, Abdülhamid'in saadeti için kimsenin aklına gelmeyen bir şey yapar.Eşref Aziz ve ekibi amele cemiyeti üzerinden oynanmak istenen oyunu bozar, işçilerin borçlanmalarını engeller. Hechler'e verdiği sözü tutamayan Mika, Tatavlalı ve Zakaryan'dan hesap sorar. Mika'nın planı artık daha büyüktür. Gayrinizami harpçi olan Eşref Aziz'in başarılarından rahatsız olanlar ona yeni bir vazife verdirir. Sarayda bir yandan ölüm bir yandan ihanet kol gezerken Meziyet Abdülkadir'in zor günlerinde yanında olmak için saraya gelir. Fakat geldiğine pişman olur.Abdülkadir aşkı ve ailesi arasında tercih yapmak zorunda kalacaktır. Aliye kendisine şüpheyle yaklaşan Fatma'yı ikna etmek ve Stefeno'yla görüşmelerine kılıf bulmak için bir sinsi plan yapar.Sinema ve tv dizilerinin beğenilen oyuncusu İsmail Hakkı, Payitaht'a gelenekçi, gözü pek, vatanına, Sultanını ve bayrağına kötü söz söyletmeyen, hırsız yakalamakta mahir, gündüz üniformalı komiser, gece ise kabadayı kimliği ile çapraşık cinayetleri çözen ve her meselenin önünde gözünü kırpmadan duran Komiser Aziz Baba karakteriyle giriyor.Tiyatro, dizi ve TV'nin beğenilen oyuncusu Hakan Bilgin, Payitaht dizisine Ermeni Devrim Federasyonu'nun üç büyük kurucusundan biri olan Mika karakteri ile katılıyor.Sevilen dizi oyuncusu Cansu Fırıncı, Payitaht'a çılgın, zeki ve ilginç, saplantılı huyları olan İzak Fernandez karakteriyle katılıyor. Karaso'yla işbirliği içinde izleyeceğimiz Fernandez'i, geçmiş aile hesaplaşması intikamıyla Abdülhamid'e ekonomik ve anarşik hamleler içeren saldırılarıyla izleyeceğiz.Ekranların beğenilen oyuncusu Ali Buhara Mete Payitaht'a tarihi bir şahsiyet olan Manyasizade Refik Bey olarak bilinen gizemli, kendinden emin ve bilgeç tavrı ile konuştuğu kişileri etkileyen Manyas karakteri ile giriyor.Oyuncu Mehmet Korhan Fırat diziye Payitaht'ın bütün Ermeni külhanbeyleri ve küçük çaplı kabadayılarının emrinde olduğu Tatavlalı karakteri ile giriyor.Deneyimli oyuncu Yılmaz Merdaneli, Payitaht'a Batılı devletler tarafından desteklenen Avlonyalı Sadrazam Ferit Paşa karakteri ile giriyor.Ekranların genç ve güzel oyuncusu Alara Turan Payitaht dizisine 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni, Aliye Sultanın ablası Fatma Sultan olarak giriyor. Saraya gelişlerinin Bidar ve Naime'yi huzursuz ettiği Fatma Sultan'ı da babasının yaşadıklarından dolayı sorumlu tuttuğu amcası Abdülhamid'e tavrı nasıl olacak?Sinema ve dizi oyuncusu Burak Haktanır, Payitaht'a Komiser Aziz'in has adamı Eskidarlı Vahap karakteri ile katılacak. Görüntüsünün aksine bitirim kimliği ve kaytan bıyıkları ile kavga ve çatışmanın içinde izleyeceğimiz Eskidarlı Vahap'ı kendisine verilen görevlerin ve emanetlerin peşinde bir karakter olarak seyredeceğiz.Tiyatro oyuncusu, yönetmeni ve TV oyuncusu Eren Dinler, Payitaht'ın yeni sezonunda Talat Paşa'ya hayat verecek.Genç oyuncu Gökşin Saraç, Payitah'ın 5. sezonuna, 5.Murat'ın kızı, Abdülhamid'in yeğeni Aliye Sultan olarak giriyor.1896'da, Sultan Abdülhamid'in padişahlığının 20. yılından itibaren döneme damgasını vuran önemli olayları ekrana taşıyan olan "Payitaht – Abdülhamid", dizisinde, uzun süre sonra Osmanlı'nın zaferi ile sonuçlanan bir savaş: ''Yunan Harbi''ne yer verilecek. 1. Siyonist Kongre ile Sultan'dan istenen Filistin toprakları, Padişah'ın sonuna kadar vermediği ve masadan düşmanın hüsranla kalktığı bir dönem olarak ekrana geliyor. Yine Sultan'ın başarılı olduğu bir önemli proje, Hicaz Demiryolu çalışmaları ve dahası Payitaht Abdülhamid dizisinde yer alıyor diğer önemli tarihi olaylar arasında. Sultan Abdülhamid Han ile birlikte ülkenin mücadelesine tanıklık ederek, günümüze taşınan güçlü bir milletin evlatlarına ve gelecek tarihimize armağan niteliğinde sunulmayı vaat eden dizi, 'Mücadele!' Ana temasındaki mesajla seyirciye sunuldu.Başrollerinde; Bülent İnal, Özlem Conker, Selen Öztürk, Akın Akınözü, Ezgi Eyüboğlu, Hakan Boyav, Saygın Soysal, Umut Kurt'un yer aldığı dizinin elliye yakın ana kadro oyuncu olmak üzere figüranlarla birlikte 400 ila 500 kişilik bölüm oyuncusu rol alıyor. Zaman zaman Yeşilçam'ın usta ve emektar oyuncuları da seyirciyle buluşuyor. Dizide, 120 kişilik teknik ekip görev yapıyor.Osmanlı İmparatorluğu'nun var olma mücadelesinin tarihe damgasını vurduğu ve 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci 'Ulu Hakan' unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han'ın hayatının kaleme alındığı "Payitaht Abdülhamid" dizisi dev kadrosu ve ES Film imzasıyla TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.Başrollerini Bülent İnal, Özlem Conker(Bidar Kadın Sultan), Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Saygın Soysal (Theodor Herzl), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Ali Nuri Türkoğlu (Emanuel Karaso), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İbrahim Kendirci (Yusuf), Aydın Sigalı (Osman Paşa), Fatih Sevdi (İzzet Paşa), Zeynep Ozan (Zülfet Kalfa)'ın paylaştığı Payitaht Abdülhamid'e ikinci sezon ile yeni isimler d,hil olacak.Payitaht Abdülhamid'in geniş kadrosunun içinde yer alacak bu yılın yeni transferleri arasında ise: Volkan Keskin (Murad), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk (Aşçı Fadıl), Güzide Arslan (Dilşat), Leya Kırşan (Güzide), Yusuf Aytekin (Söğütlü Osman), Mehmet Sabri Arafatoğlu (Şeyhulislam), Ercüment Fidan (Lord William) gibi TV dünyasının sevilen oyuncuları yer alıyor.