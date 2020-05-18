18 19 Mayıs marketler açık mı?

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği günlerde marketlere giderek ihtiyaçlarını gidermek isteyen kişiler oluyor. 18 19 Mayıs'ta market ve bakkallar açık olabilecek çünkü kısıtlamanın ilk 2 günü kapalı olmuştu. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı olacak. 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri ise marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere, zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek.18 Mayıs bankalar açık mı? Türkiye Bankalar Birliğinden yapılan açıklamaya göre 15 ilde kamu ve özel bankalar kapalı olacak.Diğer illerde hizmet verebilecekler. vatandaşların fatura ödemesi ve ödeme emri gibi bankacılık işlemleri için çarşamba gününden itibaren devam edecek. Kamu ve özel sağlık kurumları kapalı olacak. Veteriner klinikleri, hayvan hastanesi ve eczaneler açık olacak. Zorunlu kamu görevi sürdüren kurumlar, acil çağrı merkezleri, Afad, göç idaresi Ptt kurumları açık olacak. BİM, Şok, A101 perakende satış mağazaları 18 mayıs pazartesi günü saat 10:00'da açılacaklar ve 16:00'a kadar açık kalacaklar.Kıvanç El'in haberine göre, toplantıda Oktay'ın tüm bakanlıklardan aldığı bilgi ve çalışmalarla son halini verdiği "Normalleşme Planı" da görüşülecek. AVM'lerin kademeli açılması, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı içine alan 16-17-18-19 Mayıs'ta dört günlük ve Ramazan Bayramı boyunca 23-24-25-26 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmesi konuları da ele alınacak. Kabine'de ayrıca ekonomide alınan önlemlerin yansımaları ve yeni önlemler ile Suriye ve Libya'daki gelişmeler de değerlendirilecek. Toplantı sonrası Erdoğan, yeni kararları açıklayacak.Bu sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, salı gününe denk geliyor?15 Mayıs Cuma günü market, bakkal, manavlara ek olarak kasaplar da saat 23.00'e kadar açık.Cumartesi ve pazar market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler kapalı.Pazartesi ve salı marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere servis de yapabilecek.Cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri fırın ve tatlıcılar açık olacak. 4 gün süresince vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.Ramazan ayı dolayısıyla 4 gün sadece evlere paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri açık olacak.Genelgeyle son günlerde tartışma konusu olan boşanmış anne babaların çocuklarını görebilmesine de olanak tanındı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, ayrı anne ve babalar mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla çocuklarını görebilecek.Pazar günü, 11.00-15.00 saatleri arasında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlar ve refakatçileri dışarı çıkabilecek.Cenaze defin görevlileri ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken hizmetlerin sürdürülmesinde görevli olanlar gibi çok sayıda kişi ve görevli de yasaktan istisna olacak.- 4 gün boyunca ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla vali ve kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ekmek dağıtım planı yapılacak.- Cumartesi ve pazar günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacak. Pazartesi ve salı günü gazete dağıtımı/satışı marketler ve bakkallar aracılığı ile olacak.