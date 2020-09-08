17,5 milyon euro Fenerbahçe'ye 2,6 milyon euro Ç.Rize'ye

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Lazio, nihayet Vedat Muriqi hayalini gerçekleştirdi. Uzun süredir West Bromwich ile Lazio'nun talip olduğu oyuncu için Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde ipi göğüsleyen İtalyan ekibi oldu.



Lazio, bu transfer karşılığında Fenerbahçe'ye 17,5 milyon euro garanti ücret ödeyecek. İtalyan ekibi ayrıca bu transfer karşılığında 2,5 milyon euro bonus yükümlülüğünü de yerine getirecek. Kanarya'nın toplam kazancı 20 milyon euroyu bulacak. Ancak bu paranın tamamı Fenerbahçe'nin eline geçmeyecek.



YILLIK ÜCRETİ AÇIKLANMADI



Geçen sezon Çaykur Rizespor'dan 3,5 milyon euroya transfer edilen Vedat Muriqi'nin anlaşma gereği satışından Rize de yüzde 15 pay alacak. Bu transferin ardından 17,5 milyon euronun 2 milyon 625 bin eurosu, Rizespor'a verilecek. Bu satışla Rizespor oyuncudan neredeyse bir transfer ücreti kadar daha para kazanacak. Kız kardeşinin düğünü için Kosova'da bulunan Vedat Muriqi, yarın Roma'ya giderek sağlık kontrolünden geçecek ve yeni takımıyla 5 yıllık imza atacak. Vedat'ın bu anlaşmadan ne kadar kazanacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.



YOKLUKTAN ZİRVEYE ULAŞTI



Çocukluğu savaş dönemlerine rastlayan ve Kosova'da büyük yokluklar içinde büyüyen Vedat Muriqi, Giresunspor'a transfer olduktan sonra hayatı değişti. O dönem 1.Lig'de yer alan Giresun'da 17 gol atmayı başardı. Ardından Gençlerbirliği'ne transfer olan Vedat için Başkent ekibi Giresunspor'a 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Ardından 600 bin euroya Rizespor'a giden Vedat Muriqi'nin yıldızı Kosova Milli Takımı ve Fenerbahçe formasıyla attığı gollerden sonra parladı. Vedat geçen sezon Süper Lig'de 17 gol atıp, 7 de asist yaptı.



Vedat, Kosova Milli Takımı'nda 23 karşılaşmada 8 gol atma başarısı gösterdi.



