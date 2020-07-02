17 yıllık Half-Life 2, yeni bir rekor kırdı!

2004 yılında çıkan efsane FPS oyunu Half-Life 2, aradan geçen 17 yıla rağmen oyuncuların dilinden düşmüyor. Döneminin ötesindeki grafikleri, oynanış mekanikleri ve hikaye anlatımıyla adeta bir mihenk taşı olan oyun, popülerliğini bir kez daha gösterdi.



Steam'in hayatımıza girmesine neden olan ve oyun perakendeciliğinin kökten değişmesine neden olan yapım, dün itibarıyla Steam'de anlık oyuncu rekorunu kırdı. İşte detaylar…



Half-Life 2, anlık oyuncu rekor kırdı

Steam'in ilk çıktığı dönemler oyuncu sayısının az olduğuna dikkat çeken Half-Life hayranları, yapımın sahip olduğu rekordan pek de memnun değildi. Bu nedenle "Breaking the Bar" (Levyeyi Kırmak) isimli bir etkinlik düzenlediler. Amaç ise oldukça basitti. UTC saat dilimine göre 15:00, Türkiye saatine göre ise 18:00'de aynı anda Half-Life 2 açmak ve anlık oyuncu rekorunu kırmak.



Bazı yayıncıların da destek verdiği bu etkinlik, önceki rekor olan 6.882 eş zamanlı oyuncuyu geçmeyi hedefliyordu. Oldukça iyi organize olan Half-Life 2 hayranları istediklerini elde etmeyi başardı. Oyun, Türkiye saati ile 18:30 civarı 16 bin 101 ile anlık oyuncu rekoru kırdı. Twitch için topluluğundan da destek göre Half-Life, yaklaşık 8 bin civarında izleyiciye ulaştı.



Kaynak: ShiftDelete.net



