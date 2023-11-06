17 yaşındaki Endrick'e milli davet

Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda, Palmeiras forması giyen 17 yaşındaki Endrick de yer aldı.
Genç futbolcu, ilk kez Brezilya A Milli Takım kadrosundan davet aldı. Real Madrid'in transfer ettiği Endrick, Temmuz 2024'te, 18 yaşına girmesinin ardından İspanyol devine katılacak.
Brezilya, 17 Kasım'da Kolombiya ve 22 Kasım'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
İşte Brezilya'nın kadrosu:
Genç futbolcu, ilk kez Brezilya A Milli Takım kadrosundan davet aldı. Real Madrid'in transfer ettiği Endrick, Temmuz 2024'te, 18 yaşına girmesinin ardından İspanyol devine katılacak.
Brezilya, 17 Kasım'da Kolombiya ve 22 Kasım'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
İşte Brezilya'nın kadrosu: