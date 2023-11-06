17 yaşındaki Endrick'e milli davet

Palmeiras forması giyen 17 yaşındaki Endrick, ilk kez Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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17 yaşındaki Endrick'e milli davet
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06 Kasım 2023 21:07
Brezilya Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı. Açıklanan kadroda, Palmeiras forması giyen 17 yaşındaki Endrick de yer aldı.

Genç futbolcu, ilk kez Brezilya A Milli Takım kadrosundan davet aldı. Real Madrid'in transfer ettiği Endrick, Temmuz 2024'te, 18 yaşına girmesinin ardından İspanyol devine katılacak.

Brezilya, 17 Kasım'da Kolombiya ve 22 Kasım'da Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

İşte Brezilya'nın kadrosu:





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