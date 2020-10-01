17 Yaş Altı Millilerimiz, Bulgaristan'a set vermedi!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, Bulgaristan ile karşılaştı.

Haber; AA
17 Yaş Altı Millilerimiz, Bulgaristan'a set vermedi!
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01 Ekim 2020 18:53
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı milliler 25-11, 25-19 ve 25-21'lik setlerin ardından 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı. 

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Slovenya ile karşılaşacak.



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