17 Yaş Altı Millilerimiz, Bulgaristan'a set vermedi!

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, 1. Grup'taki ilk maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı milliler 25-11, 25-19 ve 25-21'lik setlerin ardından 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Slovenya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, ilk maçında Bulgaristan ile karşılaştı.
SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı milliler 25-11, 25-19 ve 25-21'lik setlerin ardından 3-0 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki ikinci maçında yarın TSİ 16.00'da Slovenya ile karşılaşacak.