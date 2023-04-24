17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt üçüncü ve son maçında Türkiye, ev sahibi Portekiz'i 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Portekiz'i 25-20, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.



Elemeleri namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 19-30 Temmuz tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.



