17 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı bileti aldı!

Portekiz'i 3-0 mağlup eden milli takım, elemeleri namağlup tamamlayarak finallere katılma hakkı kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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17 Yaş Altı Milli Voleybol Takımı bileti aldı!
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24 Nisan 2023 01:48
17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri 2. Raunt üçüncü ve son maçında Türkiye, ev sahibi Portekiz'i 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Portekiz'i 25-20, 25-22 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Elemeleri namağlup lider tamamlayan ay-yıldızlı ekip, 19-30 Temmuz tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 17 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

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