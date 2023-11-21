17 Yaş Altı Milli Takımımız Almanya'ya mağlup

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı Almanya'ya 4-3 mağlup oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını milliler, 23. dakikada Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.



Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun 57. dakikadaki golüyle skor 2-0'a gelirken Almanya, 67. dakikada Niklas Swider'le farkı 1'e indirdi: 2-1.



Arda Ünay'ın 77. dakikadaki sayısıyla skor 3-1'e gelirken, Adin Licina 83. dakikada penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yaptı.



Almanya, Naba Mensah'ın 86 ve 90+3. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3 galip ayrılan taraf oldu.





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