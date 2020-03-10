17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25-31 Mart'ta Antalya'da katılacağı Avrupa Şampiyonası Elit Tur müsabakaları aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım Elit Tur'da Yunanistan, Ukrayna ve Belarus ile karşılaşacak.
Teknik direktör Zeki Önatlı yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş), Yusuf Erdem Gümüş, Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)
Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı takım Elit Tur'da Yunanistan, Ukrayna ve Belarus ile karşılaşacak.
Teknik direktör Zeki Önatlı yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:
Kaleciler: Ahmet Çağrı Güney (Bursaspor), Osman Ertuğrul Çetin (Fenerbahçe), Atalay Gökçe (Gençlerbirliği)
Defans: Ravil Tagir, Polat Abay (Altınordu), Serdar Saatçı, Ahmet Gülay (Beşiktaş), Yusuf Erdem Gümüş, Murat Şenel, Emin Bayram (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Trabzonspor)
Orta saha: Alperen Soysal (Aytemiz Alanyaspor), Tuğbey Akgün (Bursaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), İsmail Zehir, Bartuğ Elmaz (Galatasaray), Süleyman Cebeci (Trabzonspor)
Forvet: Kazımcan Karataş (Altay), Burak İnce (Altınordu), Metehan Altunbaş (Eskişehirspor), Selman Faruk Dibek (Galatasaray), Baran Başyiğit (Gençlerbirliği), Emre Demir (Hes Kablo Kayserispor), Ali Sühan Demirel (Vfl Bochum)
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın