17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı yendik

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı yendik
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16 Temmuz 2022 18:23
Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.

Milliler, ikinci gruptaki ilk maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.

17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 23-25, 25-12, 25-13, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip ayrıldı.

Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın İtalya ile yapacak.

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