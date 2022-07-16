17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Finlandiya'yı yendik

Çekya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Finlandiya'yı 3-2 mağlup etti.
Milliler, ikinci gruptaki ilk maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 23-25, 25-12, 25-13, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip ayrıldı.
Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın İtalya ile yapacak.
Milliler, ikinci gruptaki ilk maçında Finlandiya ile karşı karşıya geldi.
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, müsabakadan 23-25, 25-12, 25-13, 21-25 ve 15-10'luk setlerle 3-2 galip ayrıldı.
Türkiye, organizasyondaki ikinci maçını yarın İtalya ile yapacak.
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