17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'ndan bronz madalya

Romanya'daki Balkan Şampiyonası'nda 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, bronz madalya elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı'ndan bronz madalya
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11 Temmuz 2022 00:42
17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda Romanya'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, Sırbistan'ın Vranje kentinde düzenlenen organizasyonda Romanya'yı 25-23, 25-14, 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti ve şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

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