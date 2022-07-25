17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve turnuvayı ikinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
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24 Temmuz 2022 21:30
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Türkiye, İtalya'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu.

Çekya'nın Hradec Kralove kentinde gerçekleştirilen organizasyonda milli takım, finalde İtalya ile karşılaştı.

İlk seti 25-16 kaybeden milliler, ikinci seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi. Üçüncü seti 25-20, dördüncü seti ise 25-22 alan İtalya, maçı 3-1 kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Ay-yıldızlı ekip ise bu sonuçla üst üste 2. kez Avrupa ikincisi oldu ve gümüş madalya elde etti.

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