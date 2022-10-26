17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Slovenya'ya kaybetti

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri birinci tur üçüncü ve son maçında Slovenya'ya 3-0 mağlup oldu.



Slovenya'da yapılan birinci turdaki ilk iki müsabakada Almanya ve Sırbistan'a mağlup olan genç milliler, üçüncü ve son maçında ev sahibi takımla karşı karşıya geldi.



Slovenya, 9. dakikada Zala Kramzar, 46. dakikada Zala Omerza ve 66. dakikada Tinkara Testen'in attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.



Bu sonuçla üçüncü mağlubiyetini yaşayan Türkiye, grubu son sırada tamamladı ve B Ligi'ne düştü.





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