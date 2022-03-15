17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 4-0 yendi

Futbolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 4-0 yendi
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15 Mart 2022 20:38
17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-0 yendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Ermenistan'ın Armavir kentinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Müsabakada millilerin gollerini, 46 ve 71. dakikalarda Mine Yıldız, 87. dakikada Khachatourians (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Zelal Boran attı.

Milliler ikinci maçını 18 Mart Cuma günü TSİ 13.00'te Letonya ile oynayacak.

Galler'in organizasyondan çekilmesi nedeniyle Türkiye'nin grubunda 3 takım bulunuyor. B Ligi gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar ve en iyi 2. olan takım, 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele edecek.

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