17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Ermenistan'ı 4-0 yendi

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. Grup'taki ilk maçında Ermenistan'ı 4-0 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Ermenistan'ın Armavir kentinde düzenlenen organizasyondaki ilk maçında ev sahibi ülke ile karşılaştı.



Müsabakada millilerin gollerini, 46 ve 71. dakikalarda Mine Yıldız, 87. dakikada Khachatourians (kendi kalesine) ve 90+2. dakikada Zelal Boran attı.



Milliler ikinci maçını 18 Mart Cuma günü TSİ 13.00'te Letonya ile oynayacak.



Galler'in organizasyondan çekilmesi nedeniyle Türkiye'nin grubunda 3 takım bulunuyor. B Ligi gruplarını ilk sırada tamamlayacak takımlar ve en iyi 2. olan takım, 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası A Ligi'nde mücadele edecek.





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