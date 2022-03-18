Futbolda 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası B Ligi 2. tur müsabakalarındaki ikinci maçında Letonya'yı 5-1 yendi.



Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ermenistan'da oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 7, 21, 44 ve 75. dakikalarda Mine Yıldız, 16. dakikada Yaren Sürül attı. Letonya'nın tek golü 54. dakikada Santa Sanija Vuskane'den geldi.



İlk maçında turnuvanın ev sahibi Ermenistan'ı 4-0 yenen milliler, bu sonuçla grubunu lider bitirerek 2022-2023 sezonunda Avrupa Şampiyonası'nın 1. turunda A Ligi'nde mücadele etme hakkını kazandı.



Teknik direktör Nazlı Ceylan Demirbağ, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduğunu söyledi. Takımının iki maçta da iyi futbolla farklı galibiyetler aldığını belirten Demirbağ, önümüzdeki sezon A Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini bildirdi.



TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise ay-yıldızlı ekibi tebrik ederek, daha güçlü rakiplerle oynamanın takımın gelişimi açısından önemli olduğunu kaydetti. Çetin, hedeflerinin kadın futbolunu en üst seviyeye taşımak olduğunu belirtti.





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