17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Bulgaristan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi
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04 Temmuz 2023 22:39
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Sırbistan'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde karşılaştığı Bulgaristan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, yarı finalde Bulgaristan ile karşılaştı.

Rakibini 25-11, 25-22 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yenen milli takım, finale yükseldi.

Milliler, Çarşamba günü Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının galibiyle şampiyonluk maçına çıkacak.

Karşılaşma, Sırbistan Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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