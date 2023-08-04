17 Yaş Altı güreş'de bronz madalya!

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hava Konca bronz madalya kazanmayı başardı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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17 Yaş Altı güreş'de bronz madalya!
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04 Ağustos 2023 22:26
 İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Hava Konca bronz madalya aldı.

Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde 46 kiloda mindere çıkan Hava Konca, Norveçli Daniella Tara Hossein Beky ile bronz madalya maçına çıktı.

Karşılaşmayı 9-3 kazanan Hava, dünya üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

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