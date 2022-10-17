17 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Elit Tur'a yükseldi

UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-2 yenen milli takım, Elit Tur'a yükselmeyi garantiledi.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Sliven şehrinde Hadzhi Dimitar Stadı'nda oynanan müsabakada ay-yıldızlıların gollerini 2. dakikada Kebir Ali Canpolat, 31 ve 52. dakikalarda Efe Can Mete attı.



Bulgaristan'ın golleri ise 41. dakikada penaltıdan Ivan Sulev ve 55. dakikada Kubrat Onasci'de geldi.



Grubun diğer maçında İsviçre, San Marino'yu 7-0 yendi. Bu sonuçların ardından son maçlar öncesinde Türkiye ve İsviçre, Elit Tur'a yükselmeyi garantiledi.



Milliler, grubundaki son maçını 19 Ekim'de İsviçre ile grup liderliği için oynayacak.



Elit Tur'da 8 grup lideri ve en iyi 7 ikinci, ev sahibi Macaristan ile birlikte 2023 Mayıs ayında düzenlenecek UEFA 17 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde mücadele edecek.





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