17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu

17 Yaş Altı Badminton Milli Takımı, Litvanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.



Türkiye Badminton Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Vilnius'ta yapılan 17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası'nda takım müsabakaları tamamlandı.



35 ülkenin katıldığı organizasyonda grup maçlarında oynadığı üç maçı da 5-0 kazanan milli takım, çeyrek finalde Romanya'yı 3-0, yarı finalde de Ukrayna'yı 3-2 yenerek finale yükseldi.



Finalde Danimarka'ya 3-0 mağlup olan milliler, şampiyonayı ikinci sırada tamamladı.



Milli takımın kadrosunda Mehmet Can Töremiş, Aleyna Korkut, Arda Doğaç Atan, Veysel Taşdemir, Elif Nur Demir, Zeynep Berre Ocakoğlu, Aysu Arslan, Gökay Göl, Nisa Nur Çimen, Mert Seven ve Yiğitcan Erol yer alıyor.



17 Yaş Altı Avrupa Badminton Şampiyonası ferdi müsabakalarla devam edecek.



