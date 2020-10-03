17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptık

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Haber; AA
17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptık
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03 Ekim 2020 18:36
17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 28-26, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 16.00'da Slovakya ile karşılaşacak.



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