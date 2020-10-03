17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 3'te 3 yaptık

17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, İtalya'yı 3-1 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.
Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 28-26, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 16.00'da Slovakya ile karşılaşacak.
Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada Türkiye, 1. Grup'taki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.
Milli takım, SC Verde Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibini 28-26, 18-25, 25-16 ve 25-20'lik setlerle 3-1 yenerek grubunda namağlup liderliğini sürdürdü.
Ay-yıldızlılar, şampiyonadaki dördüncü maçında 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 16.00'da Slovakya ile karşılaşacak.