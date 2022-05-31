17 ve 19 yaş altı kadın futbol milli takımlarının rakipleri açıklandı

2022-2023 Avrupa Şampiyonası elemelerinde mücadele edecek 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı ve 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nın rakipleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucu A Ligi'nde yer alan 17 yaş altı milliler, 1. turda Almanya, Sırbistan ve Slovenyayla 5. Grup'ta yer aldı. Karşılaşmalar 19, 22 ve 25 Ekim tarihlerinde Slovenya'da yapılacak.



A Ligi'nde yer alan 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise İsveç, Hollanda ve Yunanistan'ın bulunduğu 2. Grup'ta mücadele verecek. Müsabakalar 4, 7 ve 10 Ekim tarihlerinde Yunanistan'da oynanacak.









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