17 Temmuz 2020 Seyfi Dursunoğlu ölüm nedeni, hastalığı neydi?

Bir süredir hastanede tedavi altında olan Seyfi Dursunoğlu 17 Temmuz 2020'de yoğun bakımda zaturre hastalıığ sebebiyle hayatını kaybetti ve 87 yaşındaydı. Hastalığı konusunda doktorları daha sonradan açıklamada bulundu ve Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni olarak ise hastaneden ve özel doktorları açıklamada bulundu. Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, 15 gün önce hastaneye yatırılmış ve haberleri de şimdi ölüm nedeni olarak belirtilen sebep olduğu sonradan anlaşıldı. 87 yaşındaki ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun 3 gündür yoğun bakımda tutulduğu belirtildi. Hastenede doktorların hayatta tutma çabaları ise 17 Temmuz 2020'ye kadar sürdü ve ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti.Bugüne kadar canlandırdığı hazırcevap kişilik Huysuz Virjin ile tanınmıştı. Televizyon ve sahne şovları da Seyfi Dursunoğlu'nun sevilmesinde büyük rol oynadı.Ünlü sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun bir süredir KOAH hastalığı yaşadığı ve zaturre tedavisi için hastanede yattığı doktorları ve yattığı hastane tarafından açıklandı.1 Ekim 1932 doğumlu olan Seyfi Dursunoğlu 87 yaşında hayatını kaybetti. Trabzon'da dünyaya gelen ünlü sanatçı Türkiye'nin en çok tanınan eğlence figürlerinden biri olarak tanınıyordu. Huysuz Virjin tiplemesi ile gösteri dünyasının bir dönem yıldızı olan Seyfi Dursunoğlu'nun aynı tipleme ile gerçekleştirdiği televizyon şovu da bulunmaktadır.Seyfi Dursunoğlu, bilinen sahne adıyla Huysuz Virjin, Türk drag queen, şarkıcı ve sunucu. 1970'lerden 2000'lere kadar sürdürdüğü eğlence programları ile Türkiye'de televizyonların tanınan bir eğlence figürü hâline geldi.S eyfi Dursunoğlu'nun çocukluğu 5-6 yaşına kadar Trabzon'da, sonra da İstanbul'da çok mutaassıp bir ortamda geçti. Daha sonra babasının isteğiyle Heybeliada Askeri Deniz Lisesinde yatılı olarak okumaya başladı.Ancak bir süre sonra bu okuldan ayrıldı ve Boğaziçi Lisesinden mezun oldu.İngiliz Filoloji'sinde başladığı üniversite öğrenimini maddi sıkıntılar nedeniyle yarım bıraktı. Askerliğini Tuzla ve Hadımköy'de yedek subay olarak tamamladıktan sonra SSK'da memur olur ve tam on sekiz yıl burada memur olarak çalıştı 1970 yılında Huysuz Virjin'in doğumuyla memuriyet yaşamını bitiren Seyfi Dursunoğlu böylece gösteri dünyasına ve sanat yaşamına ilk adımını attı. Önce küçük kulüplerde sahneye çıkmaya başladı; ama ünü ağızdan ağıza yayıldıkça daha büyük kulüplerden teklifler aldı. Her yıl İzmir Fuarı'nda sahneyi Türkiye'nin en büyük solistleriyle paylaştı.2012'de Show TV'de yayınlanan Huysuz'la Dans Eder misin? programını sundu. Aynı yıl Star TV'de yayınlanmaya başlayan, Benzemez Kimse Sana adlı yarışmada jüri üyeliği yaptı. Programın final bölümüne son kez Huysuz Virjin olarak çıktı ve "Bu benim son kantom" diyerek yaşından dolayı bir daha kanto yapamayacağını dile getirmişti.