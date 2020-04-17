



Bakan Koca, koronavirüste toplam vaka sayısının 78546'ya yükseldiğini belirtirken, toplam 1769 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan hastalığı atlatan vatandaşlarımızın sayısı ise 8631 olarak paylaşıldı.



23 NİSAN İLE BİRLİKTE 4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağına dair gelen soruya, "Henüz gündemimize gelmedi. Gelecek hafta bu konu düşünülebilir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil, salgınla mücadelede tavsiye veren olan bir kuruldur." dedi.







Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında ülkemizdeki son durumla ilgili bilgilendirme yaptı.Bakan Koca, koronavirüsteyükseldiğini belirtirken,hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandanolarak paylaşıldı.Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaolup olmayacağına dair gelen soruya, "" dedi.

"Tedbirler neticesinde ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü"

"Toplam test sayımız 558 bin 413 oldu"

"Toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi"

"Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak"

11 Mart: 1

13 Mart: 5

14 Mart: 6

15 Mart: 18

16 Mart: 47

17 Mart: 98

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31 Mart: 13531

1 Nisan: 15679

2 Nisan: 18135

3 Nisan: 20921

4 Nisan: 23934

5 Nisan: 27069

6 Nisan: 30217

7 Nisan: 34109

8 Nisan: 38226

9 Nisan: 42282

10 Nisan: 47029

11 Nisan: 52167

12 Nisan: 56956

13 Nisan: 61049

14 Nisan: 65111

15 Nisan: 69352

16 Nisan: 74193

17 Nisan: 78546





Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrasıSağlık Bakanı Koca, "Tedbirleri eskisinden çok daha sıkı tutun, virüsü sokaktan alıp evinize taşımayın." dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "65 yaş üstü ve gençlerin sokağa çıkma yasağı tedbirleri netice verdi, ileri yaşta pozitif vaka sayısında belirgin azalma görüldü." dedi.Sokağa çıkma yasağı ve alınan tedbirlerinin olumlu yönde etkisi olduğunu belirten Bakan Koca, "65 yaş üstü sokağa çıkma yasağından önce vakaların yüzde 35'i 65 yaşından büyüktü. Kısıtlamadan sonra bu oran yüzde 18'e düştü." dedi.Sağlık Bakanı Koca, "Bugün sonucu çıkan 40 bin 270 testle birlikte toplam test sayımız 558 bin 413 oldu." açıkladı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi." dedi.Test sayısının arttığını belirten Sağlık Bakanı Koca sözlerine şöyle devam etti:"Artan test sayıları neticesinde vaka sayısında artış devam ediyor ama artış hızı düştü. Önümüzdeki günlerde plato olması şaşırtıcı olmayacak."