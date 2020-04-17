17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?

İşte 17 Nisan 2020 Cuma Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan yarışmacıları! Gelinim Mutfakta'da final heyecanı yaşandı. Bugün bir yarışmacı Gelinim Mutfakta'ya veda ederken bir yarışmacı da birinci olarak 5 altın bileziğin sahibi oldu.

17 Nisan 2020 16:45
17 Nisan Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?
17 Nisan Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta'da kim elendi? soruları yarışmanın bugünkü bölümünde cevap buldu. Gelinim Mutfakta'da yarışmaya damga vurmuş ve unutulmayan eski yarışmacılar geri döndü ve kıyasıya bir mücadele verdi. Elif'in Yağnur'un taklidini yapması hem eğlenceli hem de gerilim dolu dakikalara neden oldu. Gelinim Mutfakta 490. son bölümde yaşananlar haberimizde...
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da bugün son yemekler yapıldı ve kayınvalideler yemeklerin tadına bakarak puanlarını verdi. Haftanın en düşük puanını alan iki gelini Burçin ve Yağnur oldu. 42 puanla en düşük puanı alarak Gelinim Mutfakta'ya veda eden isim ise Burçin oldu. 

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Stüdyoda 80'ler rüzgarı esiyor ve yarışmacılar izleyenlere keyifli anlar izlettiriyor! Gelin ve kaynanalar 80'lerin modasına uygun olarak giyindiler ve o güzel dönemi hakkıyla yansıttılar. Yarışmada ise Reyhan Hanımın, Hatice'ye "Neslihan'a göz kulak ol!" tavsiyesi herkes tarafından çok eleştiri alıyor. Hafta finalinde de hem hüzün, hem sevinç var. Elenen yarışmacı altın hayallerine üzülerek veda ederken, 5 altın bileziği koluna takan yarışmacı gelin sevinçten önümüzdeki haftaya moral destekli gidiyor.

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi gelin ise 72 puanla HATİCE oldu.

Kaynak: Haberturk.com

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