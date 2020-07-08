17 Kulüp: 11 Eylül; Trabzonspor: 21-28 Ağustos

Tartışma yaratan yeni sezonun başlangıç tarihi bugün belli olacak. TFF'ye 6 maddelik yazı gönderen Kulüpler Birliği'nde 17 kulüp 11 Eylül'ü, Trabzonspor ise 21 ya da 28 Ağustos'u talep etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
17 Kulüp: 11 Eylül; Trabzonspor: 21-28 Ağustos
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08 Temmuz 2020 09:33
Türkiye Futbol Federasyonu bugün yapacağı toplantıda yeni sezonun tarihini açıklayacak. Geçen haftaki zirvede TFF ve Kulüpler Birliği, ortak noktada buluşamamıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği 6 maddelik bir yazıyı Riva'ya gönderdi.

17 kulüp, sezonun 11 Eylül'de başlamasını istedi ve gerekçelerini açıkladı. Trabzonspor ise 21 ya da 28 Ağustos tarihinin altına imza attı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları için özellikle 14 Ağustos'u istiyordu. Fakat Güneş, bundan sonraki tarihler için de ılımlı olduğunu TFF yönetimine bildirdi.

Bu arada Uluslar Ligi'nde Türkiye 3 Eylül'de Macaristan, 6 Eylül'de de Sırbistan ile mücadele edecek.

TESCİL FORMATI AÇIKLANACAK

Öte yandan geçen hafta yapılan toplantıda TFF, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar vermişti. Salı günü Kulüpler Birliği ile görüşen TFF, bugün tescil formatını da açıklayacak.

Riva'daki toplantı 12.00'de başlayacak.



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