17 Eylül Evde bakım aylığı yattı mı? Evde bakım aylığı yatan iller

Vatandaşlar evde bakım aylığı yatıp yatmadığını takip ediyor. İllere göre sırayla hesaplarına yatan maaşların gelip gelmediğni merakla bekliyorlar. Evde bakım yardımı her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3'ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır. İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir gibi illerde evde bakım aylığı yattı mı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve "Ağır engelli" İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılmaktadır.Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. İşte 17 Eylül 2020 evde bakım parası yatan iller listesi1- Aksaray2- Tokat3- Afyonkarahisar4- Kırıkkale5- Ordu6- Kırklareli7- Diyarbakır8- Edirne9- Zonguldak10- Mersin11- Konya12- Şanlıurfa13- Tekirdağ14- Aydın15- Manisa16- Uşak17- İstanbul18- Denizli19- Bilecik20- Adıyaman21- Samsun22- Antalya23- Hatay24- Kayseri25- Bursa26- İzmir27- Giresun28- Adana29- Balıkesir30- Bolu31- Sakarya32- Osmaniye33- ÇanakkaleDevletin ödediği ödenekten birisi de evde bakım maaşıdır. Yaşlı, bakıma muhtaç ve ihtiyacı olan hasta kişilere bakanlara verilen sosyal nakdi yardım (evde bakım maaşı) her ay düzenli olarak hesaba yatıyor. Fakat aynı günde evde bakım parası yatmıyor. Evde bakım parası illere göre farklı günlerde hesaplara yatıyor. Evde bakım maaşı nereden öğrenilir merak edenler için e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak öğrenilecektir. Şifresi olmayanlar PTT'ye kimliği ile başvurduğunda bir şifre alabileceklerdir. Evde bakım aylığının yattığı iller hangisi merak edenler için evde bakım aylığı öğrenme ekranıaşağıda.Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı.Evde bakım parası almak için gerekli şartlar:1) Gelir kriterlerinin uygun olması,2) Bakıma muhtaçlık kriteri,3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.Evde bakım aylığı ne kadar öğrenmek isteyenler için, 2019 yılında evde bakım aylığının 1.384 lira olduğunu belirtelim. 2020 yılında Ocak ayında evde bakım aylığı ise zam gelerek 1.460 liraya yükseltildi. Daha sonra Temmuz ayında evde bakım aylığına zam gelerek 1.544,60 TL'ye yükseldi. Şu an evde bakım aylığı 1.544,60 TL'dir.