17. Erciyes Kupası başlıyor

Basketbolda 17. Erciyes Kupası heyecanı Kayseri'de yaşanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17. Erciyes Kupası başlıyor
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30 Ağustos 2023 13:36
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Erciyes Kupası, 4 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde 4-6 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'na 3 takım katılacak.

Turnuvada, Melikgazi Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor ve Bursa Uludağ Basketbol ekipleri mücadele edecek.

Basketbolseverler karşılaşmaları ücretsiz takip edilebilecek.

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