17 Aralık Perşembe iddaa tahminleri

17 Aralık Perşembe günü Türkiye'de ve Avrupa'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Günün dikkat çeken mücadeleleri öncesinde Sporx iddaa ekibi tahminlerini sizler için hazırladı. Günün bankolarına geçmeden evvel, bol şanslar... Burak Şen'in Çarşamba günü kazandırdığı 10,37'lik kupon ve 1 golle kaçan 18,84'lük kuponu için tıklayın...
BAŞAKŞEHİR - TURGULUTSPOR
SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası mücadelesinde Başakşehir sahasında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonki şampiyonluk sonrasında kadrosunu büyük ölçüde koruyan Okan Buruk ve öğrencileri sezona iyi başlamadılar ve pek de iyi gitmiyorlar. Ligde zirve yarışından uzak kalan İstanbul ekibi en azından kupada yoluna devam etmek ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Bence iyi de kura çektiler. Rotasyonlu bir kadroyla Turgutlu'yu eleyebileceklerini düşünüyorum. İlk yarı 1 tercihi ideal seçim olacaktır.
BEŞİKTAŞ - TARSUS İ.Y.
SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası mücadelesindr Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu ligdr çok zorlu bir karşılaşma oynayan ve Alanya deplasmanından puansız dönen Kara Kartal kupada sürprize izin vermek istemiyor. Kadrosu çok geniş olmayan Sergen Yalçın yine de bu maçta önemli değişiklikler yapacaktır diye düşünüyorum. TFF 2. Lig'de orta sıralarda yer alan Tarsus adına da bence çok güzel bir anı olacaktır bu kupa mücadelesi. İstanbul'da keyifli ve gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üstü seçimini kuponlarımıza yazabiliriz.
SHEFFIELD - M. UNITED
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 12 haftada sadece Fulham'dan 1 puan alabilen ve dibe demir atan skandal bir performansın altına imza attı. İngiltere'nin en üst liginde 90 yıl sonra ilk kez 12 hafta sonunda bir takım bu kadar az puan aldı. Sheffield United oyun olarak toparlanacak gibi görünmüyor. Manchester City derbisinden golsüz eşitlikle çıkan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer yönelik soru işaretleri devam etsede bu maça favori olarak çıkacaklar. Manchester United'ın bu karşılaşmada sıkıntı yaşamadan kazanmasını bekliyorum.
ROMA - TORINO
GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Roma sahasında Torino'yu konuk edecek. Roma 2 maçlık galibiyet hasretine Bologna karşısında nokta koydu. İlk yarıda attıkları 5 golle rakiplerini 5-1 mağlup ettiler. Kritik yerlerde yaşadıkları puan kayıpları olmasa ligin zirvesinde Roma'yı da görebilirdik. Torino ise düşme hattında. Bu sezon sadece 1 kere kazanabildiler. 5 maçtır da galibiyete hasret durumdalar. Ligin son haftasında sahalarında Udinese'ye kaybettiler. Orada da gollü bir maç bekliyordum ve önerim karşılıklı gol var olmuştu. Roma'nın böyle maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. Kazanırlarsa üst sıralara tırmanabilirler. Çünkü önlerinde yer alan takımlar zorlu maçlara çıkacak. Bu fırsatı tepmezler.
BAŞAKŞEHİR - TURGULUTSPOR
SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası mücadelesinde Başakşehir sahasında Turgutluspor ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonki şampiyonluk sonrasında kadrosunu büyük ölçüde koruyan Okan Buruk ve öğrencileri sezona iyi başlamadılar ve pek de iyi gitmiyorlar. Ligde zirve yarışından uzak kalan İstanbul ekibi en azından kupada yoluna devam etmek ve mutlu sona ulaşmak istiyor. Bence iyi de kura çektiler. Rotasyonlu bir kadroyla Turgutlu'yu eleyebileceklerini düşünüyorum. İlk yarı 1 tercihi ideal seçim olacaktır.
BEŞİKTAŞ - TARSUS İ.Y.
SİNAN BAYRAM: Türkiye Kupası mücadelesindr Beşiktaş sahasında Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu ligdr çok zorlu bir karşılaşma oynayan ve Alanya deplasmanından puansız dönen Kara Kartal kupada sürprize izin vermek istemiyor. Kadrosu çok geniş olmayan Sergen Yalçın yine de bu maçta önemli değişiklikler yapacaktır diye düşünüyorum. TFF 2. Lig'de orta sıralarda yer alan Tarsus adına da bence çok güzel bir anı olacaktır bu kupa mücadelesi. İstanbul'da keyifli ve gollü bir maç bekliyorum. 2,5 üstü seçimini kuponlarımıza yazabiliriz.
SHEFFIELD - M. UNITED
BURAK ŞEN: İngiltere Premier Lig'de Sheffield United ile Manchester United karşı karşıya gelecek. 12 haftada sadece Fulham'dan 1 puan alabilen ve dibe demir atan skandal bir performansın altına imza attı. İngiltere'nin en üst liginde 90 yıl sonra ilk kez 12 hafta sonunda bir takım bu kadar az puan aldı. Sheffield United oyun olarak toparlanacak gibi görünmüyor. Manchester City derbisinden golsüz eşitlikle çıkan Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer yönelik soru işaretleri devam etsede bu maça favori olarak çıkacaklar. Manchester United'ın bu karşılaşmada sıkıntı yaşamadan kazanmasını bekliyorum.
ROMA - TORINO
GÖLGE ADAM: İtalya Serie A'nın 12'nci haftasında Roma sahasında Torino'yu konuk edecek. Roma 2 maçlık galibiyet hasretine Bologna karşısında nokta koydu. İlk yarıda attıkları 5 golle rakiplerini 5-1 mağlup ettiler. Kritik yerlerde yaşadıkları puan kayıpları olmasa ligin zirvesinde Roma'yı da görebilirdik. Torino ise düşme hattında. Bu sezon sadece 1 kere kazanabildiler. 5 maçtır da galibiyete hasret durumdalar. Ligin son haftasında sahalarında Udinese'ye kaybettiler. Orada da gollü bir maç bekliyordum ve önerim karşılıklı gol var olmuştu. Roma'nın böyle maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. Kazanırlarsa üst sıralara tırmanabilirler. Çünkü önlerinde yer alan takımlar zorlu maçlara çıkacak. Bu fırsatı tepmezler.