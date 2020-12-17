17 Aralık 2020 Perşembe Kalk Gidelim son bölüm canlı izle TRT 1
TRT 1'de yayınlanan Kalk Gidelim dizisi son bölümü yayınlanıyor. Bir çok izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kalk Gidelim son bölüm 133. bölüm tanıtımı yayınlandı ve 17 Aralık 2020 Perşembe günü TRT 1'de yayınlanacak. Peki Kalk Gidelim son bölüm ne zaman yayınlanacak? Kalk Gidelim saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden okuyabilirsiniz.
Başrollerinde Ufuk Özkan, Erkan Sever ve Ayça Varlıer'in yanı Sıra Mehtap Bayri, Yıldız Kültür gibi önemli oyuncuları da barındıran Kalk Gidelim dizisi TRT'de son bölüm 133. bölüm yayınlanıyor. Yenşi bölümde yine birbirinden ilginç maceralar ile hem güldüğünüz hem de hüzünlendiğiniz anlar kullanıcıları bekliyor olacak. 2017 yılından bu yana yayınlanan Kalk Gidelim son bölümünde yaşananları canlı yayın TRT 1 izle diyerek izleyebilirsiniz.
Kalk Gidelim dizisi 17 Aralık saat 20:00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.
KALK GİDELİM DİZİ OYUNCULARI Seyfettin Dal – Ufuk Özkan Mustafa Ali Dal – Erkan Sever Nurcan Dal – Ayça Varlıer Sevda Dal – Mehtap Bayri Mümine Dal – Yıldız Kültür Hacı Hüseyin Dal – Beyazıt Gülercan Muhtar Sefer Zeytin – Emin Gürsoy Hatice Dal – Nalan Okçuoğlu Kahya Bodur Sadık – Kerim Yağcı Meryem Kütük – Aslı Omağ Badegül Kütük – İlayda Aydın Canberk Dal – Onur Seyit Yaran Duru Dal – Ece Aydemir Dudu Dal - Sena Çakır Veli Demir – Andrey Stan Halim Dal – Alican Okumuş Samim Dal – Can Kıran Ercan – Hayrettin Karaoğuz
KALK GİDELİM TRT 1 KONUSU
Mustafa Ali genç yaşında İstanbul'a gelmiş ve çok zengin olmuştur. Ailesinin karşı koymasına rağmen İstanbullu sosyetik bir güzelle evlenmiştir, üstelik anne-babasının gelin adayı Meryem'i gözü yaşlı ardında bırakarak. Bundan sonra Mustafa Ali işlerini fabrika kuracak kadar büyütüp zenginlik yolunda emin adımlarla yürürken ailesini ve doğup büyüdüğü köyünü ihmal etmiş bir türlü memleketine gidecek zaman yaratamamıştır. Köydeki ailesi Mustafa Ali'nin hayırsızlığından yakına dursunlar, yıllar bir çırpıda geçmiş çocuklar büyürken Mustafa Ali'nin şirketi de büyümüş zirveye çıkmıştır fakat yanlış kararlar Mustafa Ali'nin çöküşünü hızlandırmıştır. Sonunda iflas bayrağını çekmek zorunda kalan Mustafa Ali'nin bu durumu, ne lüks düşkünü karısı Nurcan'a, ne özel üniversiteye bile puanı tutmayan Playboy özentisi oğlu Canberk'e, ne de pamuklar içinde büyümüş kızı Duru'ya anlatmasına imkân yoktur. Mustafa Ali çaresizliğin yol açtığı mecburiyetle, tatile gidiyoruz bahanesiyle ailesini topladığı gibi köyün yolunu tutar.
Ne varsa insanın kendi memleketinde vardır. Özlemiştir Mustafa Ali atasını, anasını, kardeşlerini, toprağını. En çok da Mümine babaannesini.. Ancak çiftlik halkı Mustafa Ali'nin ansızın gelişine anlam veremez. Hacı Hüseyin, oğlunun köye dönmesine içten içe sevinse de kardeşi Seyfettin babası ile aynı fikirde değildir. Mustafa Ali yıllar önce, arkasına bile bakmadan gitmiştir evden. Bunca yıl babasına Seyfettin hizmet etmiştir. Ona gore Mustafa Ali'nin malda mülkü hakkı yoktur. Mustafa Ali her ne kadar gururuna yedirip "yıllar sonra iflas edip köye beş kuruşssuz döndü" denmesin diye battığnı saklamaya çalışsa da iflas haberi çiftliğe bomba gibi düşer. Nurcan ve çocuklar, geriye dönüş olmadığını ve bundan sonra çiftlikte yaşayacaklarını öğrenirler. Babası Hacı Hüseyin ise oğluna yaşı kaç olursa olsun doğru bildiklerini baştan öğretmeye kararlıdır.
Mustafa Ali'nin gelişi köyde duyulur da Meryem duymaz mı? Kendisini yıllar önce gelinlikle bırakıp giden Mustafa Ali demek sonunda yuvaya dönmüştür. Meryem şimdi köyün Hanım ağasıdır ve Mustafa Ali'nin Meryem'den çekeceği vardır.
Çiftlik halkı iflas haberini nasıl karşılayacak? Mustafa Ali çiftliktekilere kendisini affettirebilecek mi? Sosyetik karısı Nurcan hizmetçili lüks evlerden sonra çiftlik koşullarına uyum sağlayabilecek mi? Çiftlikteki kadınların bu kendini beğenmiş kadın için ne tür planları var? Canberk ve Duru, köyde yeni arkadaşlar edinebilecekler mi? Canberk ve amcası Seyfettin'in oğlu Halim, Meryem'in güzeller güzeli yeğeni Badegül yüzünden karşı karşıya gelince Badegül hangisini seçecek? Hem Badegül Canberk'i sevse bile Meryem, Mustafa Ali'nin oğluna kız verir mi? Belki de Meryem ve Nurcan bir defalık da olsa Caberk ve Badegül ilişkisi olmasın diye birleşeceklerdir… Duru İstanbul'daki sevgilisiyle mesafelere rağmen aşkını sürdürebilecek mi? Veli Demir, Duru'nun arkasından köye gelirse neler olur? Hacı Hüseyin ve Hatice, evlatları arasında nasıl bir denge sağlayacaklar? Hacı Hüseyin Bey, işlerin başına köy kurnazı büyük oğlu Seyfettin'i mi, İstanbul'da fabrikalar kurmuş, fabrikalar batırmış hayırsız Mustafa Ali'yi mi getirecek? Köy halkı Mustafa Ali ve ailesini kucaklayacak mı yoksa dışlayacak mı? Meryem köylüler üzerinde ne kadar etkili olabilecek?
Zaman geçtikçe Mustafa Ali, karısı Nurcan ve çocukları, başta burda asla yaşanmaz dedikleri köyü sevmeye ve alışmaya başlayacaklardır. Dede ve babaanne sevgisinin sıcaklığını doğayla iç içe olmanın huzurunu tadacaklar, birlikte emek vererek sürdükleri toprağın filizlendiğini görecekler, sevginin ve dostluğun parayla satın alınamayacağını yaşayarak öğreneceklerdir.
KALK GİDELİM YÖNETMENİ KİM?
Yapım: 2017 Yapımcı: Eyüp Üstün Yönetmen: Hatice Memiş
KALK GİDELİM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Kalk Gidelim dizisi TRT ekranlarının en sevilen dizilerinden birisi ve Kalk Gidelim nerede çekiliyor? Kalk Gidelim hangi ilde çekiliyor? merak edenler bulunuyor. Dizinin sahnelerinin çoğu Muğla'da çekiliyor. Muğla'nın Saburhane ve Yeşilyurt mahallelerini set olarak kullanan dizinin ekibi yeni bölümler için bu bölgede çekimlere devam ediyor.