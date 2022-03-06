17. Antalya Maratonu'nda "Savaşa hayır" mesajı

17'ncisi düzenlenen Antalya Maratonu'na start verildi. 8 bin 500 sporcunun katıldığı maratonda bazı yarışmacılar, Ukrayna bayrakları taşıyarak "Savaşa hayır" mesajı verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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17. Antalya Maratonu'nda 'Savaşa hayır' mesajı
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06 Mart 2022 11:15
17. Antalya Maratonu (RUNTALYA), 20 ülkeden 8 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Kentte 2006 yılından bu yana düzenlenen maratona, 1200'ü yabancı, yaklaşık 8 bin 500 sporcu kayıt yaptırdı.

Antalya Kültür Merkezi önünde başlayan yarışların startını Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar birlikte verdi.

Organizasyonda tekerlekli sandalye engelliler, 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (RUNTALYA) yarışları sonrası dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

Maratonda "halk koşusu" olarak da bilinen 10 bin metre kategorisine katılan yarışmacıların bazıları, giydikleri renkli kıyafet ve aksesuarlarla dikkati çekti.

Bazı yarışmacılar, ellerinde "Ukrayna'da savaşa hayır" (No War Ukraine) yazılı pankartlar ve Ukrayna bayrakları taşıdı.

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