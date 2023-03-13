162 gün sonra yeniden Umut Bozok

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'de 162 gün sonra gol atmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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162 gün sonra yeniden Umut Bozok
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13 Mart 2023 11:44
Spor Toto Süper Lig'de en son 8. haftadaki Kayserispor deplasmanında gol atan Umut Bozok, tam 162 gün sonra fileleri havalandırdı.

Geçtiğimiz sezonun gol kralı, bu sezonki performansıyla çok eleştirilirken, Adana Demirspor karşısında 90 artı 4. dakikada ağları sarstı.

Umut'un golünde asisti Eren Elmalı yaptı.

 

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