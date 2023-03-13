162 gün sonra yeniden Umut Bozok

Spor Toto Süper Lig'de en son 8. haftadaki Kayserispor deplasmanında gol atan Umut Bozok, tam 162 gün sonra fileleri havalandırdı.
Geçtiğimiz sezonun gol kralı, bu sezonki performansıyla çok eleştirilirken, Adana Demirspor karşısında 90 artı 4. dakikada ağları sarstı.
Umut'un golünde asisti Eren Elmalı yaptı.
Geçtiğimiz sezonun gol kralı, bu sezonki performansıyla çok eleştirilirken, Adana Demirspor karşısında 90 artı 4. dakikada ağları sarstı.
Umut'un golünde asisti Eren Elmalı yaptı.
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