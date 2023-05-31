16 yıllık ambargo! Jorge Jesus da geleneği bozamadı

Galatasaray, Eryaman Stadı'nda Ankaragücü'nü 4-1 mağlup ederek Süper Lig'de bitime iki hafta hala şampiyonluk ipini en önde göğüsledi. Bu sonucun ardından Süper Lig'de 16 yıldır süregelen hegemonya devam etti. İşte detaylar...
EN SON ŞAMPİYON OLAN YABANCI HOCA: ZICO
Okan Buruk'la birlikte Süper Lig'de tam 16 yıldır Türk teknik adamların yönettiği takımlar şampiyonluk yaşadı. En son 2006-07 sezonunda Zico Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştırmıştı. İşte son 16 yılda Türk teknik direktörlerin yaşadıkları şampiyonluklar:
Cevat Güler 2007-2008 (Galatasaray)
Galatasaray 79 puanla 17. şampiyonluğunu elde etti.
Mustafa Denizli 2008-2009 (Beşiktaş)
Beşiktaş 71 puanla 13. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
Ertuğrul Sağlam 2009-2010 (Bursaspor)
Bursaspor 75 puanla tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Aykut Kocaman 2010-2011 (Fenerbahçe)
82 puan toplayan Fenerbahçe tarihindeki 18. şampiyonluğunu ilan etti.
Fatih Terim 2011-2012 (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde 18. kez ipi göğüsledi.
Fatih Terim 2012-2013 (Galatasaray)
3. haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan Galatasaray, 71 puanla üst üste ikinci, toplamdaysa 19. şampiyonluğuna ulaştı.
Ersun Yanal 2013-2014 (Fenerbahçe)
Fenerbahçe 74 puan topladığı sezonda, bitime 3 hafta kala toplamdaki 19. şampiyonluğunu kazandı.
Hamza Hamzaoğlu 2014-2015 (Galatasaray)
Sezonu 77 puanla tamamlayan Galatasaray 20. şampiyonluğunu kazanıp dördüncü yıldızı takan ilk takım oldu.
Şenol Güneş 2015-2016 (Beşiktaş)
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde 79 puan toplayarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı.
Şenol Güneş 2016-2017 (Beşiktaş)
Beşiktaş ligi 77 puanla şampiyon olarak tamamladı ve 15. şampiyonluğunu elde ederek 3. yıldızı armasına ekledi.
Fatih Terim 2017-2018 (Galatasaray)
Galatasaray, Fatih Terim komutasında 75 puanla 2017-2018 sezonunda şampiyon olma başarısını gösterdi.
Fatih Terim 2018-2019 (Galatasaray)
Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna 2018-2019 sezonunda ulaştı.
Okan Buruk 2019-2020 (Başakşehir)
Pandemi şartlarıyla tamamlanan 2019-2020 sezonunu en önde tamamlayan Başakşehir, tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.
Sergen Yalçın 2020-2021 (Beşiktaş)
Beşiktaş 84 puan topladığı 2020-2021 sezonunda ipi en önde göğüsleyip tarihinde 16. kez şampiyon oldu.
Abdullah Avcı 2021-2022 (Trabzonspor)
Şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda son veren Trabzonspor sezonu 81 puan ile tamamladı.
EN SON ŞAMPİYON OLAN YABANCI HOCA: ZICO
Okan Buruk'la birlikte Süper Lig'de tam 16 yıldır Türk teknik adamların yönettiği takımlar şampiyonluk yaşadı. En son 2006-07 sezonunda Zico Fenerbahçe'yi mutlu sona ulaştırmıştı. İşte son 16 yılda Türk teknik direktörlerin yaşadıkları şampiyonluklar:
Cevat Güler 2007-2008 (Galatasaray)
Galatasaray 79 puanla 17. şampiyonluğunu elde etti.
Mustafa Denizli 2008-2009 (Beşiktaş)
Beşiktaş 71 puanla 13. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.
Ertuğrul Sağlam 2009-2010 (Bursaspor)
Bursaspor 75 puanla tarihinde ilk kez mutlu sona ulaştı.
Aykut Kocaman 2010-2011 (Fenerbahçe)
82 puan toplayan Fenerbahçe tarihindeki 18. şampiyonluğunu ilan etti.
Fatih Terim 2011-2012 (Galatasaray)
Galatasaray, Spor Toto Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı ve tarihinde 18. kez ipi göğüsledi.
Fatih Terim 2012-2013 (Galatasaray)
3. haftadan itibaren devraldığı liderlik koltuğunu bir daha bırakmayan Galatasaray, 71 puanla üst üste ikinci, toplamdaysa 19. şampiyonluğuna ulaştı.
Ersun Yanal 2013-2014 (Fenerbahçe)
Fenerbahçe 74 puan topladığı sezonda, bitime 3 hafta kala toplamdaki 19. şampiyonluğunu kazandı.
Hamza Hamzaoğlu 2014-2015 (Galatasaray)
Sezonu 77 puanla tamamlayan Galatasaray 20. şampiyonluğunu kazanıp dördüncü yıldızı takan ilk takım oldu.
Şenol Güneş 2015-2016 (Beşiktaş)
Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş önderliğinde 79 puan toplayarak sezonu şampiyon olarak tamamladı ve toplamda 14. şampiyonluğunu kazandı.
Şenol Güneş 2016-2017 (Beşiktaş)
Beşiktaş ligi 77 puanla şampiyon olarak tamamladı ve 15. şampiyonluğunu elde ederek 3. yıldızı armasına ekledi.
Fatih Terim 2017-2018 (Galatasaray)
Galatasaray, Fatih Terim komutasında 75 puanla 2017-2018 sezonunda şampiyon olma başarısını gösterdi.
Fatih Terim 2018-2019 (Galatasaray)
Galatasaray, lig tarihindeki 22. şampiyonluğuna 2018-2019 sezonunda ulaştı.
Okan Buruk 2019-2020 (Başakşehir)
Pandemi şartlarıyla tamamlanan 2019-2020 sezonunu en önde tamamlayan Başakşehir, tarihindeki ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.
Sergen Yalçın 2020-2021 (Beşiktaş)
Beşiktaş 84 puan topladığı 2020-2021 sezonunda ipi en önde göğüsleyip tarihinde 16. kez şampiyon oldu.
Abdullah Avcı 2021-2022 (Trabzonspor)
Şampiyonluk hasretine 2021-2022 sezonunda son veren Trabzonspor sezonu 81 puan ile tamamladı.