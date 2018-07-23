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16 yaşındaki Türk futbolcu, Fransa'ya transfer oldu!

Fransa Ligi takımlarından Lille, Valencia altyapısından yetişen ve Avrupa'nın dev takımlarının peşinde olduğu 16 yaşındaki Türk oyuncu Ferhat Çoğalan'ı transfer etti.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
16 yaşındaki Türk futbolcu, Fransa'ya transfer oldu!
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23 Temmuz 2018 19:10
16 yaşındaki Türk futbolcu Ferhat Çoğalan, Fransa Ligi takımlarından Lille'in yolunu tuttu.

Lille, Valencia altyapısından yetişen, Bayern Münih ve Barcelona'nın da takip ettiği Ferhat Çoğalan'ı kadrosuna kattı.

BU SEZON 2. TÜRK TRANSFERİ

Fransız ekibi, böylece bu sezon 2. Türk transferini yapmış oldu. Lille, daha önceden İstanbulspor'dan Mehmet Zeki Çelik ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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