16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, altın madalyaya uzandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde madalyalar dağıtıldı. 16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, 251.80'lik derecesiyle altın madalyayı kazandı.

16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, altın madalyaya uzandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık branşı kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde madalyalar dağıtıldı.

Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda 16 yaşındaki Güney Koreli Hyojin Ban, 251.80'lik derecesiyle altın madalyayı kazandı. Organizasyonda gümüş madalyanın sahibi ise aynı puanı toplayan Çinli Yuting Huang oldu.

Bu kategoride altın madalyanın sahibini baraj atışıyla belirlendi. Güney Koreli sporcu, rakibini 0.1 puanlık farkla mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla Hyojin Ban, atıcılık tarihinde en genç kadın olimpiyat şampiyonu ünvanını aldı.

Bu arada her iki sporcu da aldıkları puanla olimpiyat rekorunu egale etti.

İsviçreli sporcu Audrey Gogniat ise 230.30 puanla bronz madalyayı kazanan isim oldu.

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