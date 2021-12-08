16 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın İngiltere maçları aday kadrosu belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
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08 Aralık 2021 16:39
16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın 20-22 Aralık'ta deplasmanda İngiltere ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Onur Zayim yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Altınordu), Fatih Demir (MKE Ankaragücü)

Defans: Kadir Subaşı, Eren Paşahan (Galatasaray), Muharrem Cizgili, Fırat Başkaya (Altınordu), Dennis Çelik (Vfl Wolfsburg), Eren Özkul (Brondby IF), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor)

Orta saha: Efe Akman, Berat Yılmaz, Halim Ayaz Yükseloğlu (Galatasaray), Azat Toprak (İttifak Holding Konyaspor), Burak İngenç (Fraport Tav Antalyaspor), Güney Diyar Kılıççeken, Yusuf Can Calayır (Beşiktaş), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Emre Gökay (Demir Grup Sivasspor)

Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş), Furkan Emin Kaçmaz, Rıdvan Tekkeşin (Altınordu)


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