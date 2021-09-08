16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı

Belarus'la 21 ve 23 Eylül tarihlerinde hazırlık maçı yapacak 16 Yaş Alt Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın kadrosu açıklandı
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08 Eylül 2021 15:19
Belarus'la 21 ve 23 Eylül tarihlerinde hazırlık maçı yapacak 16 Yaş Alt Futbol Milli Takımı'nın aday kadrosu belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlılar 13 Eylül'de Riva'da toplanacak.

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın Belarus maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Onuralp Çevikkan (Altınordu), Fatih Demir (MKE Ankaragücü)

Defans: Fırat Başkaya, Furkan Bacaklı, Hümeyir Albayrak (Altınordu), Mustafa Kemal Naza (Denizlispor), Çınar Hasanoğlu, Berk Kızıldemir (Galatasaray), Oğuzhan Yılmaz (Trabzonspor), Bedirhan Çetin (Yılport Samsunspor)

Orta Saha: Muharrem Emir Erkul, Sercan Demirkıran, Furkan Emin Kaçmaz (Altınordu), Emirhan Arkutcu (Fenerbahçe), Burak İngenç, Taha Osman Özmert (Fraport TAV Antalyaspor), Halim Ayaz Yükseloğlu, Efe Akman, Berat Yılmaz (Galatasaray), Enes Nas (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)

Forvet: Adnan Karahisar (Beşiktaş), Çağrı Fedai (Göztepe)


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