16. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Ankara'da yapıldı.



Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, dünya şampiyonu milli güreşçinin anısına Kızılcahamam'da bu yıl 16'ncısı düzenlenen Genç ve Yıldız Erkekler Serbest Güreş Turnuvası, 35 takım ve 190 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.



Genç erkekler kategorisinde birinciliği Ankara TEDAŞ Spor Kulübü elde ederken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü ikinci, Çorum Belediyesi Spor Kulübü üçüncü, Ankara Şeker Spor Kulübü dördüncü oldu.



Yıldız erkekler kategorisinde ise Adana GSK Spor Kulübü birinci, Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ikinci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü üçüncü, Kızılcahamam Anadolu Gençlik Kulübü dördüncü sırayı aldı.





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