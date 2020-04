16 Nisan EBA ortaokul ders programı, yayın akışı

16 Nisan TRT EBA kanalı ORTA OKUL dersleri programı resmi merciler tarafından açıklandı yayın akışı ile birlikte. Hangi dersler 16 Nisan'da görülecek, haftalık EBA TV ders programı sayesinde öğrenciler işleyecekleri dersler hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Öncesinde hazırlık yapıp derslerini görmeleri için gerekli ortamı sağladıktan sonra çalışabiliyor.İster televizyondani, ister telefon veya tabletten ve imkanı olanlar normalde paralı olan yayın platformmlarından TRT EBA TV orta okulderslerini takip edebiliyor.EBA TV yayın tekrarları var mı? Yayınlar aynı kanalda ve gün içerisinde 1-2 defa tekrar edilmektedir. Tekrarlayan yayın akışı eba.gov.tr ve TRT resmi web sayfasından öğrenilebilmektedir. Eba.gov.tr adresinden de yayınlanmakta olan içeriklerin kayıtlarına ulaşabilmek mümkündür.Öğrenciler uzaktan eğitim sisteme erişimin nereden olacağını merak ediyor olabilirler. Öğrenciler uzaktan eğitim sistemine online olarak canlı izleme adreslerinin yanı sıra televizyon frekansları ile yayınlara ve kanallara ulaşabilecektir. Milli eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA TV Frekans bilgilerinin kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisinin ardından frekans bilgileri de açıklandı ve KPSScafe olarak haberimizde sizlere aktardır.TRT EBA TV İlkokul HD –Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 86TRT EBA TV Lise HD- Turksat 4A 12.084 H Sym Rate 13.750 Fec 2/3 TKGS No: 88TRT EBA TV Ortaokul –Turksat 4A 11.916 V Sym Rate 30.000 Fec 3/4 TKGS No: 90